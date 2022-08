V kaosu vojne se izrisuje slika novega svetovnega reda

V komentarju lahko preberete:

Pol leta je minilo od dne, ko so številčne ruske vojaške sile prestopile mejo med Rusijo in Ukrajino. Poskus menjave oblasti v Kijevu, kar naj bi bil eden od ciljev okupacijske vojne, ni bil uresničen. So pa ruske sile v pol leta zasedle petino ukrajinskega ozemlja. Prikimavanje trditvi, da Rusija v Ukrajini v resnici izvaja povsem legitimno denacifikacijo, bi lahko imelo neprijetne posledice. Delež neonacistov v ukrajinski populaciji ni bistveno drugačen od deleža neonacistov v Nemčiji, Avstriji ali Sloveniji. Da Rusiji ne gre za boj proti fašizmu in njegovim mutacijam, dokazuje poglobljeno sodelovanje med evropskimi neofašističnimi političnimi skupinami in Putinovo Moskvo. Je dejstvo, da Putinu ni uspelo zamenjati ukrajinskih oblasti, znak, da gre za vojaško polomijo?

Ker zapisnik o ciljih vojne v Ukrajini ne obstaja, moramo na okupacijski pohod pogledati z druge strani. Kakšni so učinki polletne vojne? Rast cen energentov. Rast cen hrane. Inflacija. Obsecno visoki dobički naftnih korporacij. Strah, da bo razneslo jedrsko elektrarno v Žaporožju. Strah pred jedrsko energijo. Vračanje k premogu ...