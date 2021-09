V pričakovanju svobode

Nekatere države, denimo Velika Britanija in Danska, so razglasile osvoboditev izpod epidemije koronavirusa. Ta svoboda ne pomeni preleta letal, ampak trajno ukinitev vseh omejitev – trenutno je to sistem PCT –, državljani pa se vračajo v običajni ritem življenja, dela, šolanja. Osnovni pogoj zanjo je, da je z obema odmerkoma cepljenih dovolj državljanov, denimo okoli 80 odstotkov. Po umiku omejitev se okužbe spet lahko začnejo širiti, a zaradi majhnega bazena ljudi, ki se lahko okužijo, te praviloma hitro izzvenijo.







Kdaj bo svobodna Slovenija? Državljani si tega seveda želijo takoj, toda Slovenija na žalost nima dovolj cepljenih. S prvim odmerkom je cepljenih skoraj 49 odstotkov, z drugim pa skoraj 45 odstotkov ljudi. K temu lahko dodamo še prebolevnike, ki so naravno imuni. Ampak kljub vsemu je zaščitenih premalo ljudi, kar je razvidno tudi iz dnevnega števila na novo okuženih. Teh je zdaj več kot tisoč na dan in nič ne kaže, da se bo epidemija začela umirjati. Kljub povečevanju števila okužb število umrlih s covidom-19 za zdaj še ni alarmantno, večina rizičnih oseb je cepljenih.



Če si želite, da bi tudi Slovenija čim prej postala osvobojena koronavirusa, je za to treba tudi kaj narediti. Največ seveda lahko naredite, če se cepite, pomaga pa tudi, če ostanete zdravi in ne širite okužbe. Torej se testirate. Pametnejši pristop, kot so nerganje, celo posmehovanje cepljenju, maskam in drugim ukrepom in pametovanje, da virusi ne obstajajo, se mi zdi to, da vsakdo nekaj naredi, da bi se covida-19 čim prej znebili.







Dokler ne bo dovolj ljudi, ki bodo zaščiteni, je slovenska realnost PCT tako rekoč povsod, razen v nujnih stanjih. Če bomo državljani pokazali malo volje, bo to morda dovolj in prehod v sistem PC (preboleli in cepljeni) ne bo potreben. Siliti nekoga v cepljenje ni smiselno, ljudje bodo pač iskali obvod, denimo lažna cepljenja.



Strokovnjaki napovedujejo, da bo do pomladi v stik z virusom prišel vsak. To v praksi pomeni, da bo virus treba preboleti ali pa se cepiti, plast ljudi, ki se bodo izognili bodisi enemu bodisi drugemu, bo tanka. Zdaj ko cepivo je, je neumno, da nekdo umre, ker se noče cepiti.

