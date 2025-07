V nadaljevanju preberite:

Nekoč temelj pravičnosti, danes vse pogosteje pod vprašajem – je meritokracija še smiselno merilo pri kadrovanju v kulturi? Zakaj razpisi pogosto delujejo kot formalnost in kako vplivni krogi krojijo usode institucij? Vse to v razmisleku o izbirnih postopkih in iskanju (še vedno čakajoče) alternative.