Varnostno mrežo naj zamenja trampolin

Podjetja vračajo državno pomoč, ki so jo dobila za delavce na čakanju na delo in skrajšani delovni čas. To je dober znak. Kaže namreč, da so po spomladanskem udarcu epidemije v drugi polovici leta poslovala bolje. Delež vrnjenih pomoči glede na vse podeljene je le dober odstotek, a pričakujemo lahko, da bodo številna tudi večja podjetja pomoč vrnila po pripravi bilanc za lani. Če bo padec prihodkov glede na leto prej manjši kot deset odstotkov, do pomoči niso upravičena.