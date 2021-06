Varuhi evropskih milijard pred korupcijo

V nadaljevanju preberite:

V Luxembourgu bo danes dopoldne potekala slovesnost ob začetku delovanja evropskega javnega tožilstva, ki bo preiskovalo in preganjalo kazniva dejanja proti proračunu EU. To je eden od uspehov poglobljenega sodelovanja v okviru EU. V njem nekaj držav sicer ne sodeluje, a po drugi strani ga z blokado tudi niso mogle preprečiti. To je predvsem pozitivno sporočilo za davkoplačevalce, saj bo manevrskega prostora za korupcijo in goljufije z evropskim denarjem še manj.



Obžalovanja vredno je, da bo evropsko tožilstvo začelo delo brez delegiranih tožilcev iz Slovenije. Zaplet je med odločitvami, s katerimi je Slovenija pred prevzemom predsedovanja svetu EU temeljito načela svoj ugled. Vse drugo bo v času predsedovanja v senci takih ravnanj. Slovenija je sicer država članica, ki sodeluje v vseh delih poglabljanja integracije. Tako je z evrom, schengnom ali vključenostjo v notranje zadeve v najbolj povezanem delu EU.