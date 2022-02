Včasih so nujni tudi radikalnejši ukrepi

V nadaljevanju preberite:

Položaj žensk v vizualni umetnosti se, s takšnimi in drugačnimi prijemi, počasi vendarle spreminja. Seveda v kulturi in umetnosti ni mogoče kar poljubno uvajati ženskih kvot, ne nazadnje tudi na drugih področjih takšen normativizem ni bil najbolj učinkovit, rezultat dirigiranega pozicioniranja žensk po vertikalni karierni osi ni bil vedno sesutje tako imenovanega steklenega stropa. Ampak včasih je treba poseči tudi po takšnih sredstvih. Letošnji Beneški bienale bo po zaslugi umetniške direktorice Cecilie Alemani povsem v znamenju avtoric, več kot devetdeset odstotkov tam predstavljenih del so ustvarile kreativne ženske.