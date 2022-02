Velika švicarska bonboniera

V komentarju preberite:

Kako so se na levi in desni - kljub odklonilnemu stališču vlade - vsedli na predvolilni vlak in potrdili zakon, ki so ga banke nemudoma poslale na ustavno sodišče? Kakšne je bila geneza posojil v švicarskih frankih in kdo vse jih je tudi najemal? Kakšni izzivi in posledice spremljajo uresničevanje zakona in kaj ta lahko prinese veliki večini Slovencev, ki ni podlegla skušnjavi sprva ugodnih posojil v frankih?