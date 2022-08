Velika zimska preizkušnja za Evropo

V današnji Temi dneva preberite:

Od začetka velike ruske invazije v Ukrajino je minilo pol leta. Spremenila se je v vojno izčrpavanja, v kateri bo Ukrajina potrebovala orjaško finančno, gospodarsko in vojaško pomoč Zahoda. EU se je na rusko vojaško agresijo odzvala s sankcijami kot edinim pravim orožjem, ki ga ima na razpolago. Čeprav so po obsegu brez primere in močno najedajo gospodarsko strukturo Rusije, niso spremenile ravnanja vladarja iz Kremlja, ki uničenje Ukrajine kot neodvisne države očitno vidi kot svojo zgodovinsko misijo. Kljub temu bodo sankcije – četudi ne kratkoročno – vplivale na potek vojne, saj tako gospodarsko kot vojaško slabijo Rusijo.