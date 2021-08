Visoki valovi petih kriz

V komentarju lahko preberete:

Ob podnebni in zdravstveni krizi živimo se sredi politične, gospodarske in begunske krize. Valovi kriz se lahko seštevajo, učinki seštetih amplitud pa so še bolj rušilni. Krizno stanje ne zahteva le novega razmisleka, pač pa tudi nov konsenz o ukrepanju. Ključnega pomena sta znanost in izobraževanje. Če bi klecnil še šolski sistem, bi se petim krizam pridružila še šesta.