Vlak brez energije in idej

Nemški kancler Olaf Scholz in francoski predsednik Emanuel Macron sta se v zadnjih mesecih večkrat po več ur po telefonu pogovarjala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Tako Francija kot Nemčija z Rusijo iz zgodovinskih razlogov gojita posebne odnose. V številnih evropskih državah, še posebej na vzhodu, na primer na Poljskem, ti pogovori niso bili sprejeti z razumevanjem, kaj šele z odobravanjem. Za še posebej veliko nejevolje redno skrbi Macron, ki poziva k pogajanjem med Rusijo in Ukrajino, pa čeprav celo v Berlinu zdaj priznavajo, da je edina pot do miru ukrajinska zmaga.