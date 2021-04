Vzgoja družbe, kjer šteje znanje

V nadaljevanju preberite:

Ocene so v slovenskih šolah že nekaj let obsedenost. Čeprav bodo starši razlagali, kako jim je vseeno, koliko dobi njihov otrok, je manj kot petica skoraj nespodobna ocena. Ocene štejejo za nadaljevanje izobraževanja in pomembna je vsaka. Letos jih je sicer lahko manj, a brez njih ne gre. Nekateri učitelji so se zadeve lotili resno in so učencem že pred zimskimi počitnicami povedali, naj ne mislijo, da bodo imeli počitnice, ker se ocenjevanje začne takoj po vrnitvi v šolo. Šolski primer, kako pokvariti počitnice, še preden so se začele.