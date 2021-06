Vztrajno streljanje v lastno koleno

V nadaljevanju preberite:

Preden se je razširila na države nekdanjega vzhodnega bloka, je EU veljala za izvoznico liberalne demokracije. V države kandidatke za članstvo je pošiljala svoje misije, da bi ocenile stanje demokracije, vladavino prava in medijskih svoboščin. A zgodovina pozna regresije, skoraj dve desetletji po veliki širitvi EU, ko bi morali biti postulati, na katerih temelji EU, politično ponotranjeni in avtomatizirani, si kljuko v Sloveniji podajajo različne ugotovitvene misije, od institucionalnih, političnih do medijskih.

Bo Janša podlegel evropskim pritiskom? Ne bo, ker se ne predaja ter ni človek političnih in diplomatskih kompromisov.