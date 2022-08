Z visokimi obrati v zelo negotove čase

V nadaljevanju preberite:

V vse bolj zapletenih geopolitičnih in mednarodnih ekonomskih razmerah se je slovensko gospodarstvo okrepilo tudi v drugem četrtletju in konec junija na letni ravni zraslo za dobrih osem odstotkov. Naša gospodarska dinamika je tako na letni ravni dvakrat bolj živahna od evrskega povprečja, ki je konec junija imelo povprečno štiriodstotno letno rast. Tudi saldo menjave s tujino je bil po letu dni presenetljivo (glede na podražitve energentov) spet pozitiven, zasluge za to ima seveda zelo povečan izvoz storitev, tudi v obliki večjega prihoda tujih turistov.

Kaj kažejo gospodarski trendi za drugo polovico leta in 2023? Kam se mora zdaj takoj osredotočiti vlada?