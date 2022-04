Za gradbince v Ljubljani bo veliko poslov

V nadaljevanju preberite:

Območje okrog železniške postaje v Ljubljani je veliko degradirano območje sredi glavnega mesta. Medtem ko drugi deli Ljubljane doživljajo razvoj, dobivajo nove vsebine in dodano vrednost, na primer Cukrarna in Rog, je širše območje okrog železniške postaje sramotno zanemarjeno. Ta ocena velja tudi za avtobusno postajo, če si sedanja sploh zasluži to ime. Potnik, ki z vlakom ali avtobusom pride v Ljubljano, eno od glavnih mest države članice EU, dobi katastrofalen prvi vtis, ki ga je težko popraviti, denimo z gostoljubnostjo ali dobro hrano.