Žito v silosu, mikrokomponente v skladišču

Leta 2022 ukrajinsko žito ostaja v silosih. Na druge konce sveta potuje po žličkah. Ladje, ki ga prevažajo, lahko trčijo ob podvodno mino ali jih zadane torpedo. Administrativne procedure, ki spremljajo redke tovore žita, so vražje zapletene. Ruskega plina ni zmanjkalo, a s prodajo plina Rusija financira ozemeljske apetite v Ukrajini. S prodajo plina financira blokado ukrajinskega žita. Kupci plina niso povsem odločeni. Ali naj se plinu odrečejo in s tem zaprejo finančne vire, iz katerih se napajajo ruske ozemeljske pretenzije? Ali pa naj zgolj žugajo, da bodo ruski plin nadomestili z drugim energentom?

Tajvan je obkoljen. Po obisku voditeljice ameriškega predstavniškega Nancy Pelosi v Tajpeju je Kitajska na morje poslala ladjevje, v zrak letalske eskadrilje, rakete demonstrativno padajo v neposredno bližino Tajvana. Sporočilo, ki ga pošilja Kitajska, je logistične narave. Niti en polprevodnik, ne glede na to, za kako majhno napravico gre, Tajvana ne bo zapustil, če se s tem ne bo strinjala Kitajska. Kitajska blokada otoka, ki je od celine oddaljen 200 kilometrov, nosi sporočilo vsem tehnološkim korporacijam tega sveta. Ker je izjemno velik del vseh polprevodnikov tega sveta narejen na Tajvanu, pomorska in zračna blokada Tajvana ne ustavlja le ladij in letal, plavalcev in potapljačev. Ustavlja vse industrije, ki so odvisne od polprevodnikov.