Zlo nad Evropo

Z napadom Rusije na Ukrajino je nad Evropo prišlo zlo kot v najbolj mračnih časih 20. stoletja. Avtoritarni vladar iz Kremlja se je odločil za agresijo, imperialno vojno, s katero želi politično podjarmiti sosednjo državo, ki se je jasno odločila za pot proti Zahodu in kljub veliki negotovosti na tej poti tudi vztrajala. Majdanska revolucija se je leta 2014 začela, ker takratni ukrajinski predsednik Viktor Janukovič ni hotel podpisati asociacijskega sporazuma z EU. Sledila sta aneksija Krima in vdor v Donbas.

Vojna je tragedija vse Evrope. Nič ne more upravičiti tega, kar počne Vladimir Putin. Spodkopava celotno evropsko mirovno ureditev, kakršna je nastala po drugi svetovni vojni in po prelomnem letu 1989. Evropa se je 24. februarja 2022 prebudila v novem času. Putinove priprave so bile dolge. Uspevalo mu je spodkopavati enotnost Zahoda, dolgoletna ruska dezinformacijska vojna je po Evropi zasejala veliko dvomov, tudi o vlogi Nata.