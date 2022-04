Abecednik in čitanka čakata na otroke iz Ukrajine

Iz obdobja druge svetovne vojne se kot petletni otrok begunec spominjam le bombardiranja, goreče cerkve … pa tudi prvega berila, iz katerega sem se naučil branja.

Begunski otroci v tuji deželi z nerazumljivim jezikom po doživetjih vojnih grozot potrebujejo poleg hrane, obleke in strehe nad glavo tudi balzam za dušo – knjige. Vrnili se bodo v domovino in takrat bodo potrebovali osnovno znanje pisanja in branja ukrajinščine. Slovenske šole jim tega znanja ne morejo dati, saj nimajo dovolj ukrajinskih učiteljic. Nadomestiti jih bodo morale matere kot dopolnilo slovenskim šolam. Uporaba učbenikov v maternem jeziku je pomembna ne samo za otroke, temveč tudi za matere ob delu z otroki po travmatičnih doživetjih brutalne vojne, izgube doma in mogoče tudi bližnjih, ki so ostali v Ukrajini.

Akcijo je podprl Unicef Slovenije z elektronsko informacijo svoji kontaktni mreži. Informacijo o številu otrok v starosti do sedem let v slovenskih šolah je podalo naše ministrstvo za šolstvo. Potrebujemo še informacijo o številu in lokaciji otrok v vrtcih, kjer evidence vodijo občine, ter seveda o beguncih, ki stanujejo zunaj begunskih centrov.

Želja je, da vsak begunski otrok v Sloveniji, ki se mora naučiti osnove maternega jezika, dobi svoj izvod Abecednika in Prve čitanke. Tiskali smo 300 izvodov. Doslej je razdeljenih več kot polovica. Če bo treba, bomo uredili ponatis. Učbeniki so seveda brezplačni.

Območne enote humanitarnih organizacij, ki imajo neposreden stik z begunci, in občine prosim, da jim posredujejo informacijo o možni nabavi učbenikov in nam sporočijo, koliko izvodov učbenikov potrebujejo, na elektronski naslov Osnovne šole 8 talcev v Logatcu karmen.cunder@8talcev.si.

Gospe Karmen Cunder, ravnateljici Osnovne šole 8 talcev v Logatcu, gre naša posebna zahvala, saj brez njene požrtvovalne pomoči ukrajinski otroci ne bi dobili prepotrebnih učbenikov.

Pojasnilo uredništva Pisem bralcev: Ponatis ukrajinskih učbenikov je financirala družina Kovač.