Breme belih ovratnikov

V Delu so bile 1. februarja v tabeli z naslovom Plače po podskupinah javnega sektorja razčlenjene nove plače javnega sektorja, kar bodo gotovo komentirali še mnogi, še posebno po prvem izplačilu za januar, ko bodo osnovne plače po podskupinah javnega sektorja vsebovale še osebno oceno uspešnosti, kar utegne povečati ocenjeni obseg plač za najmanj deset odstotkov, torej na okoli 1,6 milijarde evrov. Zaradi tega ne bo ekvivalentno porasel BDP, ampak se bo ob nespremenjeni storilnosti vseh zaposlenih za toliko zmanjšal in bo že letos treba najti dodatne pol milijarde za plače v javnem sektorju ...

To nikakor ne pomeni, da je bila uskladitev plač v javnem sektorju napačna, saj so bile uskladitve nujne. Napačno je le to, da se vlada s to plačno reformo hvali, čeprav še ni končana, saj je ob začetku obljubila, da bo ob dvigu plač našla tudi način za povečanje storilnosti in kvalitete javnega sektorja.

Ameriški predsednik D. Trump je uvidel, da se je tudi v ZDA v javnem sektorju nabralo preveč ljudi, tako imenovanih belih ovratnikov, ki si izmišljajo, podobno kot pri nas, nove in nove zadolžitve, da bi opravičili svoj obstoj, kar pa življenje državljanom in gospodarstva samo otežuje in ne prispeva k učinkovitosti, povzroča pa enormne stroške, kar seveda ne velja za celoten javni sektor. Trump tem državnim uradnikom ponuja odpravnine, samo da zapustijo varne službice in poiščejo priložnosti drugje.

Menim, da je nekaj podobnega treba rešiti tudi pri nas, kjer se je s številom ministrstev v zadnjih nekaj letih število vladnih uslužbencev, nevladnih proračunskih porabnikov, raznih agencij in skladov (kot je iz tabele razvidno z večjimi plačami) povečalo z nekdanjih že takrat pretiranih 160.000 za skoraj 20 odstotkov na današnjih 190.000, kar predstavlja četrtino vseh zaposlenih v državi.

Vsekakor v sedanjem trenutku, ko primanjkuje kadrov v gospodarstvu, ob izgubi mirne službice v javnem sektorju ni težko najti priložnosti drugje in je sedaj pravi čas in izziv za to vlado, da reši problem prevelikega javnega sektorja, v nasprotnem pa bo to izziv za novo vlado, ki je sedaj v opoziciji in obljublja za vsak novi zakon ali administrativno novost izbris vsaj treh starih nebuloz.