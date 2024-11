Čestitke dr. Alenki Zupančič

V TV-oddaji Odmevi 13. novembra je dr. Alenka Zupančič pokazala več poguma, razuma in kritičnih misli kot vsi evropski politični voditelji, razen nekaj izjem.

Tudi mene je pretresel odziv evropske politike, ki je izzivanje navijačev izraelskega kluba Maccabi in nato odgovor propalestinskih ljudi nanj označila za nesprejemljivi antisemitizem. Niti z besedo niso omenili napada Izraelcev na palestinske simbole, vidne v Amsterdamu. Moja prva misel je bila, da Izraelci ničesar ne počnejo po naključju. Tudi sam sem pomislil, ali niso med navijači Maccabija komandosi iz Gaze, ki morajo sprostiti svojo slabo vest in stres, ki gotovo spremlja tudi izvrševalce genocida v Gazi in nekaznovanega pobijanja ljudi na zasedenem Zahodnem bregu, v Libanonu, še posebej v Bejrutu in še kje, z vsemi možnimi ubojnimi sredstvi. Ni po naključju neka ženska, zavita v izraelsko zastavo, pozirala v Amsterdamu in se pritoževala, da niso varni, ampak da bodo vztrajali.

Očitno je Izrael najmočnejša velesila na svetu. Zanj ne veljajo nobene splošne pravne norme. Ustanovitelja Izraela Organizacijo združenih narodov obravnava kot nepošteni otroci svoje onemogle starše. Očitno ima »licenco 007« za pobijanje svojih političnih nasprotnikov z raketami, bombami, streli, strupom, »telefoni«, lakoto, z uničevanjem bivalnih stavb in okolja, v katerem ni več mogoče živeti, z uničevanjem osnovnih aktivnosti organizirane družbe, kot so zdravstvo, šolstvo, mediji, upravljanje družbe in humanitarne aktivnosti, ne glede na to, koliko tako imenovanih koleteralnih žrtev pri tem povzročijo.

Izraelci dobro vedo, da si Evropejci perejo svojo vest, ko rehabilitirajo morda kakšen odstotek pohabljenih Palestincev. V prejšnjih dveh intifadah so za vsakega padlega izraelskega vojaka ubili po sto civilistov vseh starosti in spolov. Mi poznamo nacistično maščevanje: sto ubitih moških za enega nacističnega vojaka. Zaradi Hamasovega zločina 7. oktobra jim je že uspelo s pobijanjem povzročiti smrt, ki presega 50 Palestincev za enega ubitega Izraelca, če se upošteva neposredno ubite, umrle mučeniške smrti pod ruševinami, umrle zaradi porušitve tudi najosnovnejšega zdravstvenega sistema ...

Kaj pa stroški s tem v zvezi? Ob vseh športnih prireditvah bodo imele države gostiteljice izraelskih moštev neprimerno večje stroške kot sicer. Policiji verjetno ne bo dovoljeno preiskovati izraelskih navijačev.

Obnovo Gaze bodo morali financirati evropski in ameriški davkoplačevalci, četudi bodo na obnovljenih krajih zrasla izraelska naselja. Evropski in ameriški davkoplačevalci bodo na svojih mejah obremenjeni s tisoči neprostovoljno telesno in duševno uničenih beguncev.

Ali so kdaj Judje v premnogih pogromih v zgodovini širom po Evropi doživeli tak genocid, kot ga doživljajo zdaj Palestinci v Gazi? Holokavst je izvzet pri tem vprašanju.

To, kar sem zapisal, je vedno mogoče prebrati tudi v objavah pogumnega Boštjana Videmška.