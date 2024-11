V Franciji izredne razmere, varnostnike je posodil tudi Macron

V nadaljevanju preberite:

Pestro nogometno leto 2024 se bo za evropske reprezentance sklenilo z novembrskimi tekmami v ligi narodov, ki štejejo dvojno, ponujajo tudi zadnje okno za preboj na lestvici Fife in boljše izhodišče v lovu za SP 2026. Na vrsti bodo številni derbiji evropskih velesil, ki se želijo pridružiti Nemčiji in branilki naslova v ligi narodov Španiji na turnirju osmerice, zaradi razgretega geopolitičnega položaja bo pod drobnogledom tudi nogomet v Parizu.

Redni del sezone v ligi narodov se približuje koncu, novembrske tekme bodo dale odgovor, kdo se bo boril za naslov prvaka in komu ne uide izpad v nižje lige. Hkrati sta novembrski tekmi za reprezentance še priložnost, da popravijo uvrstitev na lestvici in izboljšajo izhodišče pred žrebom kvalifikacijskih skupin za preboj na svetovno prvenstvo 2026. Uvedba lige narodov je prinesla številne nove tekme s tekmovalnim nabojem, nekaj reprezentanc je format odlično izkoristilo, najbolje med njimi Madžarska, ki se je od leta 2019 iz skupine C prebila v elitno ligo narodov A in ima pred zadnjima tekmama še možnost, da nastopi na četrtfinalnem turnirju najboljših.

V tem času je Madžarska na lestvici pridobila kar 22 mest, na presenečenje novembra računa tudi Slovenija, ki bi ob idealnem razpletu lahko skozi šivankino uho prišla v drugi kvalifikacijski boben. Zaključni del sezone 2024/25 prinaša novost, še pred polfinalom in finalom na začetku junija najboljših osem ekip čaka četrtfinalni turnir konec marca. Zaenkrat sta udeleženca le dva, Nemčija in Španija že lahko razmišljata o naslednjih izzivih in brez tveganja preizkušata taktične novosti, zelo blizu napredovanja je tudi Portugalska, ki potrebuje le še minimalni poraz proti Poljski. Ta bo brez načetega Roberta Lewandowskega, v prvih štirih tekmah je prejela kar devet zadetkov, zato za razigranega Bruna Fernandesa in soigralce naloga ne bi smela biti pretežka.