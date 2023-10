Čigav je predlog proračuna?

Predsednik vlade je presenetil z nepoznavanjem proračunskih postopkov ter vloge vlade in njenega predsednika pri pripravi in predložitvi proračunskih dokumentov v državni zbor.

V odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Levice glede zamrznitve socialnih transferjev je okrcal najprej podpredsednika vlade Mesca, potem pa še druge ministre, ki domnevno namenoma varčujejo tam, kjer ljudi najbolj boli, ter tako izsiljujejo več denarja v svojih finančnih načrtih. Dal je vedeti, da se z Mescem ne strinja glede njegovega varčevanja in prioritet, in je kar tako obljubil povišanje tobačnih trošarin, da bodo tisti, ki imajo najmanj, dobili nekaj večji kos proračunske pogače. Ampak tako misli šele zdaj, ko sta predlog proračuna in spremljajočega zakona že v parlamentu in je v zakonu o izvrševanju proračuna že zapisano, da se socialni transferji ne bodo usklajevali.

Tako ravnanje predsednika vlade je nerazumljivo in nesprejemljivo. Predlog proračuna je vladni dokument, je eden izmed najpomembnejših političnih aktov države. Proračun sestavljajo finančni načrti ministrstev in drugih proračunskih uporabnikov. Odražati morajo politiko vlade in njene prioritete in ne morejo in ne smejo biti samo skupaj zloženi finančni načrti posameznih ministrstev. Za to je najbolj odgovoren predsednik vlade. Ne more poslati v parlament predloga proračuna, ki ga je vlada potrdila, in potem v državnem zboru izjavljati, da se z njim ne strinja, ter se sklicevati na neprimerno ravnanje svojega ministra. Z ministrom bi se morala pogovoriti pravočasno, in ko je predlog proračuna v parlamentu, bi ga morala vlada s predsednikom na čelu zagovarjati. Čas za razčiščevanje njihovih dvomov je minil, ko je proračun prestopil prag državnega zbora. Takrat nastopijo poslanci, ki ga s predlaganjem amandmajev lahko spreminjajo.

Očitno predsedniku vlade in finančnemu ministru ni uspelo zagotoviti ustrezne proračunske discipline v vladni ekipi. Ne glede na to pa je predsednik prvi odgovoren za proračun, ki je pristal v državnem zboru, in je izgovarjanje na »izsiljevalskega« Mesca čisto sprenevedanje in prelaganje odgovornosti. Morda pa pripravlja teren za odslovitev še enega ministra.

*Mag. Helena Kamnar je nekdanja generalna sekretarka vlade in nekdanja državna sekretarka ministrstva za finance, ki je vodila pripravo enajstih proračunov.