Poplave prioriteta proračunov za leti 2024 in 2025

Vlada je danes potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Glavna prioriteta je financiranje ukrepov za odpravo posledic katastrofalnih poplav.

V predlogu proračuna za leto 2024 je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bi tako znašal 2,2 milijarde evrov oziroma tri odstotke BDP.

Transferji gospodinjstvom se ne bodo usklajevali. Določen je letni dodatek za upokojence. Tistim, ki prejemajo pokojnino do 650 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 460 evrov, prejemnikom pokojnin od 650 evrov do 780 evrov pa v višini 320 evrov. Tisti s pokojninami med 780 in 920 evri bodo prejeli po 260 evrov, tisti s pokojnino med 920 evri in 1110 evri pa po 210 evrov. Kdor prejema pokojnino nad 1110 evri bo dobil 150 evrov.