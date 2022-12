Delo – nedelo Pošte Slovenije (2)

V Delu je bilo 22. decembra objavljeno pismo bralca z naslovom Delo – nedelo Pošte Slovenije.

Bralec med drugim omenja roke dostave na območju KS Podpeč - Preserje. Pošta Slovenije v zvezi s tem pojasnjuje, da izvaja storitve v skladu z merili, predpisanimi v Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, ki predvideva prednostne in neprednostne pošiljke. V dneh, ki jih omenja bralec, je pošta 1357 Notranje Gorice delala v zmanjšani zasedbi zaradi povečanja bolniških odsotnosti in je na nekaterih dostavnih okrajih prihajalo do zamika pri dostavi neprednostnih pošiljk, kar so opazili tudi uporabniki. Kljub temu je Pošta Slovenije tudi v tem obdobju dnevno zagotavljala vse predpisane roke, tako za prednostne kot za neprednostne pošiljke.