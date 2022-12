Delo – nedelo Pošte Slovenije

Naša poštna številka je 1352 Preserje. Ta poštna številka nam je krajanom KS Podpeč-Preserje ostala kot spomin na dobre stare čase, ko smo še imeli pravo pošto. Po vseh »kravjih kupčijah« Pošte Slovenije, ki jih je imela z znanim gostilničarjem, je ostala brez pravih prostorov. Pošto kot tako so zaprli in vso poglavitno dejavnost preselili na drugo stran Ljubljanskega Barja, v Notranje Gorice. Nam pa je na bencinski črpalki ostal nadomestek pošte.

Daleč največji problem v vaseh pod Krimom (Podpeč, Preserje, Jezero, Kamnik pod Krimom, Goričica, Prevalje pod Krimom, Gorenja in Dolenja Brezovica in Rakitna) je zelo problematično delo Pošte Slovenije. Dostava poštnih pošiljk je kot igra na srečo. Dosedanji rekord izostanka dostave je teden dni, da teden dni ni bilo poštarja. Dosedanji nabor izgovorov je bil: slabo vreme (dež, poplave, sneg, poledica in še kaj v zvezi z vremenom), sledi nabor izgovorov v zvezi s pismonošami (bolniška, poškodbe pismonoš, neopravičen izostanek z dela, letni dopusti, pomanjkanje delavcev, okvara mopedov itd). K temu bi lahko še marsikaj dodal.

Dosega pa Pošta Slovenije tudi »res lepe« hitrostne rezultate. Pismo, oddano v poštni nabiralnik na bencinski črpalki Jezero v ponedeljek, je prispelo do naslovnika v vas Podpeč – meje med vasema ni – v petek. Enako je bilo z oddanim pismom v Notranjih Goricah za naslovnika v Ljubljani. Tudi v tem primeru je pošta potrebovala cele štiri dni. Kje so dobre stare poštne kočije, poštni jezdeci in poštni golobi?

Če slučajno zbolita raznašalca dnevnih časopisov, pa postane stvar še bolj zanimiva. Časopisni podjetji Delo in Dnevnik preusmerjata dostavo časopisov na Pošto Slovenije. Poštni uradi v soboto ne delajo, so zaprti. In tako je dostava sobotnih časopisov v ponedeljek, skupaj s ponedeljkovim. Seveda je to med 12. in 16. uro. Če pa je sreča mila in v ponedeljek (tako kot je bilo 19. decembra) ni dostave, dobimo skupaj sobotni, ponedeljkov in torkov časopis tam nekje po 12. uri.

Ko sem lani januarja vso to problematiko napisal takratnemu generalnemu direktorju, sem dobil odgovor, kot da smo za vso problematiko krivi uporabniki poštnih storitev. Od takrat se je spremenilo samo to, da so menjavali politično nastavljena vodstva, problematika delovanja Pošte Slovenije pa se samo še poglablja. Ustanovnega akta Pošte Slovenije, zakona o Pošti Slovenije, pa tam verjetno nihče ne pozna, ker ga s takim načinom dela dnevno kršijo.

Ker 19. decembra spet ni bilo dostave, sem zelo pomembno pismo prejel 20. decembra. Seveda je bilo prepozno za kakršen koli odziv. S tem mi je bila narejena precejšnja škoda. Ko sem pri vodji pošte Notranje Gorice protestiral, sem slišal že stokrat ponovljene izgovore.