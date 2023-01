Deviška belina slovenskih cest …

Ponedeljek, 16. januarja, prvi snežni dan v zimi 2023.

V zgodnji jutranji radijski oddaji je dežurni meteorolog agencije za okolje (Arso) povedal, da se je ob 5. uri peljal v službo v »deviški belini slovenskih cest«. Že čez uro da se bo začenjala jutranja prometna konica. Bil je začuden nad neočiščenimi cestišči in pristavil, da v Arsu že dolgo niso tako točno napovedali sneženja, njegovega začetka in količine kot tokrat. Da pa je sneg tudi to pot spet presenetil odgovorne za vzdrževanje slovenskih cest. In vse dopoldne tega prvega letošnjega snežnega dne smo lahko poslušali o težavah na slovenskih cestah …

Kaj le bodo v zagovor to pot povedali odgovorni? Posledic zanje tako in tako spet ne bo nikakršnih. Kriva je zgolj in le narava oziroma sneg, ki je (začuda) padel sredi januarja.