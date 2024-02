Energetska revščina in visoke cene UNP

V medijih se večkrat omenja energetska revščina. Zadnji odmevnejši primer, ki je bil deležen večje pozornosti, so bili visoki zneski za ogrevanje v Velenju.

Država pri večini energentov na različne načine regulira njihove cene, izjema pa je utekočinjeni naftni plin (propan-butan).

Cena utekočinjenega naftnega plina (UNP) je očitno prepuščena prostemu trgu, vsi ponudniki pa prodajajo plin po skoraj enaki monopolistični ceni.

Trenutne cene mešanice propan-butan za plinohrame (2. februar 2024) so: Butan plin 1,4299 evra za liter, Petrol 1,4314 evra za liter, Istrabenz 1,4062 evra za liter, Ina 1,4810 evra za liter. Za primerjavo navajam cene v sosednjih državah: Hrvaška 0,65 evra za liter, Nemčija od 0,59 do 0,62 evra za liter, Avstrija 0,62 evra za liter (povezave do virov podatkov o cenah hrani uredništvo).

Cena za kWh propan-butana po cenah slovenskih ponudnikov je okoli 0,2 evra za kWh, to je več od cene električne energije, kar je za moje pojme absurdno (namreč, da je cena fosilnega goriva dražja od elektrike, ki se proizvaja tudi v sistemih na fosilna goriva) in verjetno unikum v svetu oziroma vsaj v bližnji okolici.

Za primerjavo: cena kWh toplotne energije v aktualnem primeru Velenja je okoli 0,09 evra za kWh, v Ljubljani okoli 0,12 za kWh.

Unikum v svetu je tudi to, da je cena UNP za ogrevanje (trenutno okoli 1,45 evra za liter) višja od cene UNP za pogon motornih vozil (trenutno okoli 0,85 evra za liter). Pri kurilnem olju in dizelskem gorivu je obratno.

Kaj je vzrok za tako ekstremno visoke cene UNP v Sloveniji, mi ni znano. Domnevam, da je to posledica prostega trga in monopolnega položaja dobaviteljev.

Pozivam pristojne (dobavitelji, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) za pojasnila oziroma utemeljitev takih ekscesnih cen v primerjavi s sosednjimi državami.