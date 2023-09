Več podjetij ima zdaj zemeljski in naftni plin

Cene plina se umirjajo, a se bodo zaradi večjega povpraševanja v prihajajočih hladnejših mesecih verjetno nekoliko zvišale, pravi Grzegorz Andrzej Janzen, generalni direktor Butan plina. Ta je del največjega dobavitelja utekočinjenega naftnega plina v Evropi, skupine SHV, ki že uvaja tudi bolj zelena goriva. Pri nas je v zelenih jeklenkah na voljo biopropan.

Kaj se dogaja na trgu plina? Kako nanj vpliva to, da so proizvajalke nafte zmanjšale izvoz, kar naj bi zvišalo cene?

Seveda je utekočinjeni naftni plin (UNP) neposredno povezan s proizvodnjo nafte. Dogajanje na trgu nafte, če primerjamo pretekla leta, zvišuje cene. Na žalost ugotavljamo, da na trg še vedno vplivajo posledice vojne v Ukrajini, vendar so se trgovci na to prilagodili. Cene na borzah rastejo, glede na napovedi različnih virov lahko pričakujemo dvig nabavnih cen. Zelo smo odvisni od svetovnih razmer, bojimo se napetosti s Kitajsko in vprašanj o njenem razvoju. Kitajska je med največjimi kupci plina, zato je lahko sprožilec velikih sprememb na svetovnem trgu. Druga je vojna v Ukrajini, ki je še zelo dinamična. Če postane preveč nepredvidljiva, bo prav tako vplivala na cene goriv.

Zaveza našega podjetja do naših uporabnikov za prihodnje leto je, da bodo cene ostale stabilne in dostopne, če se na svetovni ravni ne bo zgodilo kaj pretresljivega.

Na začetku so bile cene višje zaradi ustavitve poslovanja z Rusijo. Trg je anomalije že vključil v višje cene in se stabiliziral. Tudi trgovec z naftnim plinov uvaja zmanjševanje emisij.

So cene na višji ravni kot lani?

V primerjavi z lani so cene letos nižje. Kupcem svetujemo politiko fiksnih cen, da bi zmanjšali vpliv trga. Na voljo imamo nekaj orodij, ki nam omogočajo zakupe za daljše obdobje. Seveda je treba upoštevati veliko dejavnikov in špekulacij, vendar je to eden od načinov, da kupcem prihranimo pretrese v zvezi s ceno. Kot kažejo napovedi, se bodo cene na trgu pozimi zvišale. Seveda vsako povečanje porabe pomeni tudi višje cene. Tretji mogoči sprožilec skoka cen je huda zima.

Gregorz Andrzej Janzen, generalni direktor Butan plina. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ali podjetja še vedno postavljajo veliko vprašanj?

Res je, zlasti industrijska podjetja sprašujejo, kako zanesljive so dobave, seveda jih zanimajo tudi cene in drugo. Lani so spoznala, da je dobro diverzificirati vire, tako se je tudi število naših kupcev povečalo. V svoj energetski portfelj so dodali še UNP in glede na cene lahko uporabljajo tako zemeljski plin kot UNP. To je naredilo celoten plinski sektor fleksibilnejši. Za proizvajalce in trgovce je postal trg konkurenčnejši, za uporabnike pa bolj prilagodljiv. Za Slovenijo je zelo pomembno, da ima več alternativ, ne samo dobave zemeljskega plina, ki je po letu negotovosti sicer tudi stabilna, ampak tudi dobave UNP. Butan plin kot del največjega dobavitelja UNP v Evropi – družbe SHV, je diverzificiral vire plina. Lani pozimi smo spremenili strategijo, povečali število dobaviteljev, in sicer zato, da slovenski trg ne bi ostal brez plina. In ni ga zmanjkalo.

Katere so te nove poti?

UNP v Slovenijo dobimo pretežno iz Italije, vsa dobava v skupini SHV je čim bolj lokalna, najpomembnejše dobave pa so iz Amsterdama in Rotterdama. Od tam bi plin v Slovenijo lahko prišel tudi z vlakom.

Vodik je prihodnost, zdaj še ni čas zanj, meni Gregorz Andrzej Janzen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Od kod pride plin v nizozemska pristanišča?

Iz ZDA, Severnega morja in različnih drugih regij sveta. SHV ima odlično infrastrukturo. Na Švedskem je terminal, kjer plin lahko spravijo na največje ladje na svetu. Manjše ladje pa vozijo plin tudi v manjša pristanišča. Ta infrastruktura zagotavlja, da je UNP dobavljiv v vsej Evropi, tudi v Sloveniji in na Hrvaškem. Plin je mogoče dobavljati po morju, po nekaterih rekah, po železnici in cesti. Jeklenke smo prepeljali tudi s helikopterjem. Za Butan plin je edina omejitev to, da ne smemo poslovati z Rusijo.

Kako je to vplivalo na vaše poslovanje?

To vpliva na več podjetij v skupini SHV, vendar je skupina sprejela odločitev, da z Rusijo ne poslujemo. To ima posledice, saj so cene na drugih trgih precej drugačne. Veliko podjetij in trgovcev bi še poslovalo z Rusijo, ker so cene tam nižje, a pri nas pa ne želimo lastnih vrednot spoštovati zgolj polovično. Mogoče smo zato na začetku imeli nekoliko višje cene, zdaj pa je trg te anomalije že vključil v cene, ki so stabilne.

Je imel kateri od vaših kupcev težave ob poplavah?

To je bil hud čas za Slovenijo. Zavedali smo se resnosti razmer in takoj uvedli vse ukrepe, da bi preprečili kakršnekoli dodatne neželene dogodke na terenu. Odprli smo kontaktni center, ki je deloval 24/7, za uporabnike smo bili nenehno dosegljivi. Interventne ekipe pa so opravile tudi nekaj posegov. Javnost smo obvestili o možnostih preventivnih ukrepov v takih razmerah (zapiranju ventilov in podobno). Razmere smo obdržali pod nadzorom.

»Presenečeni smo bili nad odzivom pri prodaji jeklenk z biopropanom. To kaže, kako se Slovencem zdi pomembno varovanje narave.«

Vas je kdo pozval k dobavi generatorjev ali kakšnih drugih naprav za pomoč poplavljencem?

Seveda smo razmišljali, kako bi lahko pomagali, in imamo tudi nekaj naprav, ki bi jih lahko uporabili. A v pogovorih s civilno zaščito smo izvedeli, da imajo dovolj opreme in da potrebujejo predvsem denar, zato smo nakazali donacijo. Sestavili pa smo krizno ekipo, ki je spremljala dogajanje. Takoj ko so razmere dopuščale, smo na terenu opravili pregled lokacij in opreme na kritičnem območju.

Letošnje poletje je bilo bolj kislo. Je to vplivalo na prodajo gorilnikov in plinskih bombic za kampiranje?

Res je bilo poletje bolj deževno, a ljudje so odšli na počitnice in preživljali čas v naravi. Sezona kampiranja se podaljšuje, saj je bila, denimo, pretekla zima mila. Tako je tudi prodaja jeklenk za kampiranje stabilna. Ljudje kupujejo različne kose opreme, ki jih ponujamo v naši specializirani trgovini, gorilnike, kartuše in podobno. V trgovino prihaja vse več tujcev, tudi Nizozemci in Nemci, ker vedo, da imamo tu vse, kar potrebujejo za kampiranje.

V katere nove projekte s plinom ste se usmerili?

Nadaljujemo strategijo, ki predvideva varne dobave, kakovosten plin, stabilne cene in fleksibilno ponudbo energetskih rešitev. Prizadevamo si tudi za zmanjšanje ogljičnega odtisa, zlasti z učinkovitimi napravami. To področje širimo, da kupcem lahko ponudimo učinkovite rešitve, tako lahko, denimo, kombiniramo toplotne črpalke z ogrevanjem in hlajenjem na plin. Poskušamo slediti pričakovanjem javnosti in politike, da tudi trgovec z UNP lahko zniža svoj ogljični odtis. Ena od novih rešitev je, na primer, prodaja biopropana (tako imenovanega futuraia propana) v jeklenkah. Prav presenečeni smo bili nad odzivom. To kaže, kako se Slovencem zdi pomembno varovanje narave. V proizvodnji biopropana sicer še veljajo omejitve, tako količinske kot cenovne, proizvodnja pa je draga. Zato so tudi te jeklenke dražje.

Slovenci so presenetljivo dobro sprejeli jeklenke z biopropanom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Iz česa nastaja biopropan oziroma futuria propan?

Biopropan je proizveden iz odpadkov na trajnostni način. To je tudi rešitev za razogljičenje energetike brez večjih in dragih sprememb infrastrukture. Druga rešitev je vodik in uporaba presežne elektrike iz vetrnic in sončnih elektrarn. V to energetsko mešanico smo dobro umeščeni.

Plinsko infrastrukturo bo za vodik vendarle treba posodobiti.

Opravljamo raziskave z vodikom, vendar morajo biti rešitve za razogljičenje cenovno in tehnološko sprejemljive že za to generacijo. Vodik je prihodnost, zdaj še ni čas zanj.

Poleg zelenih jeklenk na vas spomnijo tudi gobice pred lokali.

Grelne gobice so zelo dobra rešitev za podaljšanje sezone v lokalih in dogodke na prostem. Opazili smo, da so ljudje zunaj tudi v zimskih dneh, česar na Poljskem in v Nemčiji ne poznajo v takih razsežnostih. Gostincem gobice dostavimo konec oktobra ali na začetku novembra, največja poraba pa je med decembrskimi prazniki.

Kako pa je z digitalizacijo distribucije?

Digitalizacija je eden od stebrov naša strategije. Vključujemo telemetrični sistem, s katerim lahko spremljamo tovornjake in tudi napolnjenost rezervoarjev pri kupcih, s temi podatki lahko optimiziramo poti. Kupci tudi vedo, kdaj bo gorivo dostavljeno. Z optimizacijo dostav lahko zmanjšamo število prevoženih kilometrov, kar pomeni manjši odtis. Za ta namen smo kupili tudi tovornjak, ki vozi na utekočinjen zemeljski plin. Dostava jeklenk pa je že dolgo digitalizirana, saj glede na naročene dostave optimiziramo poti. Naša prednost je tudi to, da smo del svetovne skupine in lahko delimo veliko izkušenj drugih poslovnih enot.