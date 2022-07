Evropske države se vračajo k premogu (2)

Točno to, kar govori članek z zgornjim naslovom (Delo, 28. junija, stran 9) sem napovedal že pred nekaj meseci: V krizi rešujejo državo rudarstvo in rudarji!

To, da se bodo številne evropske države vrnile k premogu, je bila še pred pol leta bogokletna trditev, toda to se zdaj zaradi ukrajinske krize udejanja.

Pa poglejmo, kaj delajo naši energetski »strokovnjaki«, ki so naredili vse, kar je možno, da bi zaprli vse slovenske premogovnike in TET, da bi tako dobili zeleno luč za kakšen donosen posel v organih EU. Kljub ugovorom rudarske stroke in mene osebno se je zaprlo rudnike rjavega premoga v Zasavju ter Termoelektrarno v Trbovljah, ki bi lahko glede na zaloge premoga obratovala še vsaj 20 let ter Sloveniji zdaj pomagala reševati energetsko krizo. Za obratovanje te termoelektrarne in premogovnika Hrastnik je bil zgrajen okoli 250 metrov globok izvažalno-zračilni jašek, montirani nov izvažalni stroj ter vsa potrebna postrojenja, zato da se je nazadnje lahko vso to opremo odpeljalo na odpad. Ni kaj reči, »zelo daljnovidna« energetska politika.

No, zalomilo se jim bo pri zapiranju velenjskega premogovnika, ki bo veselo deloval še vsaj 30 let, kljub dragi gradnji TEŠ, saj je najdražja energija, ki je ni.

Pri tem bom omenil še pridobivanje ogljikovodikov britanske firme v Petišovcih, ki se jo ovira na vseh področjih, čeprav bi lahko skozi pet do deset vrtin pridobili do 15 odstotkov slovenskega plina … Toda nekatere energetske odločevalce fracking tako trese, da se jim je omračil razum.

Petrol, ki naj bi bil predvsem naftna družba, se ne ukvarja z raziskovanjem ogljikovodikov, temveč se je poleg prodaje energentov specializiral na prodajo pijač, galanterije in vsega mogočega, da ne omenjam Istrabenza, ki je kardinalno zavozil.

Torej, to je kratek prikaz slovenske energetske politike v zadnjih 25 letih, ki je katastrofalna. Ne bo pa zmanjkalo le energentov, tudi zdrave hrane ne bo več, saj bomo z avtocestami povozili in onesnažili vso državo. Lep primer je gradnja tretje razvojne osi.

Zato predlagam dragim sodržavljanom, da nabrusijo kose ter naostrijo sekire, ki jim bodo še kako prav prišle pri gojenju krompirja in sekanju lesa ...

In za zaključek: Pokazalo se je, da so še najbolj pametni Bosanci, ki veselo vlagajo v premogovnike, tako da je izvoz premoga in energije njihov glavni državni produkt.