Politične elite resnico pogosto pomanjkljivo slečejo in jo še prekrijejo, da ne izvemo, kakšna je gola resnica. Redki neodvisni znanosti je že vsaj tri desetletja poznano, kakšne bodo posledice segrevanja planeta že pri poldrugi stopinji Celzija, ker bomo presegli pragove za ohranitev ogroženih ekoloških sistemov. Zaradi prikrivanja resnice se večina ljudi niti ne zaveda, kako korenito bomo morali spremeniti svoje dosedanje navade in potrate za ohranitev naših naslednjih rodov.

Razmere so zelo resne zaradi dosedanjega političnega in ekonomskega sistema z velikimi razlikami neenakosti po svetu. Varstvo narave in okolja je zdaj podrejeno politični eliti, ki zagovarja rešitev s prehodom na električne avtomobile, vetrne elektrarne in druge tehnične rešitve, kar že zdaj povzroča ogromno škodo v okolju na najbolj siromašnih območjih, kjer domačini garajo v suženjskem odnosu do lastnikov rudnikov.

Živimo v globaliziranem svetu, ki je zaradi neenakosti poln konfliktov in napetosti. Zato teh napetosti ni mogoče umiriti s tehničnimi rešitvami, pač pa samo s spremembo družbenega, političnega in ekonomskega sistema. Zgodovina dopoveduje razumnim in poštenim ljudem, da se take krute razmere sicer spremenijo, vendar vedno z upori, revolucijami in vojnami, ker ima bogata manjšina vedno tudi oblast in komando nad represivnim aparatom s policijo in vojsko. Izhod iz sedanjih zagat neoliberalizma je v novem sistemu ekološke in ekonomske pravičnosti.