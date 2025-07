Izjava dalajlame o nasledstvu razjezila Peking

Tibetanski duhovni vodja dalajlama je potrdil, da se bo po smrti reinkarniral in s tem končal ugibanja o nasledniku in nadaljevanju 600 let stare institucije, poroča BBC. »Potrjujem, da bo institucija nadaljevala svoje delovanje,« je dejal v videosporočilu na začetku srečanja verskih voditeljev v himalajskem mestu Daramšala.

Tibetanski duhovni vodja dalajlama. FOTO: Sanjay Baid/AFP

Po tibetanski tradiciji se duša umrlega budističnega meniha ponovno reinkarnira v telesu otroka. Po poročanju BBC je dalajlama povedal, da bodo člani njegovega urada skupaj z voditelji tibetanskih budističnih tradicij in drugimi verskimi voditelji po njegovi smrti iskali in uradno priznali njegovega naslednika, kot narekuje dolga tradicija.

Kitajska, ki si je v petdesetih letih prejšnjega stoletja priključila Tibet, dalajlamo označuje za separatista in meni, da ima pravico izbrati njegovega naslednika. Očita se ji, da poskuša politizirati reinkarnacijo dalajlame.

Po poročanju BBC je dalajlama v nagovoru naslovil tudi Kitajsko, ponovil je, da »nihče drug nima pooblastil, da bi se vmešaval v to zadevo«, in dodal, da ima zgolj neprofitna organizacija Gaden Phodrang Trust pooblastilo za priznanje njegove reinkarnacije v posvetovanju z voditelji tibetanskih budističnih tradicij. Organizacija je bila ustanovljena leta 2015 za ohranjanje in podporo verskih dolžnosti dalajlame.

Dalajlama je dejal, da bo 600 let stara institucija po njegovi smrti nadaljevala svoje delovanje. FOTO: Sanjay Baid/AFP

Peking je v prvih odzivih zavrnil izjavo in zatrdil, da mora njegovo reinkarnacijo odobriti kitajska vlada. Nasledstvo mora biti v skladu s kitajsko zakonodajo in predpisi ter »verskimi obredi in zgodovinskimi konvencijami«, poroča Reuters.

Nobelov nagrajenec za mir bo v nedeljo dopolnil 90 let. Štirinajsti dalajlama, rojen kot Lhamo Dhondup 6. julija 1935 v kmečki družini v provinci Qinghai, je bil pri komaj dveh letih identificiran kot ponovno utelešenje dalajlame.

Po neuspelem uporu proti Kitajski leta 1959 je pobegnil v Indijo. V Daramšalu je ustanovil vlado v izgnanstvu, ki velja za alternativni vir moči za tiste, ki nasprotujejo kitajskemu nadzoru nad Tibetom. Danes velja za eno najvplivnejših verskih osebnosti, s privrženci po vsem svetu.

Dalajlama je večkrat poudaril, da bo njegov naslednik rojen zunaj Kitajske, lahko bo moški ali ženska, narodnost pa ne bo omejena na Tibet. Pri tem je pozval svoje privržence, naj zavrnejo kakršnokoli izbiro Pekinga, poroča Reuters.

Izjave dalajlame so razjezile Peking, ki vztraja, da za reinkarnacijo dalajlame potrebuje odobritev vlade in da bo naslednik izbran z žrebom.