Akademski bojkot je v času genocida moralna in pravna dolžnost, ne izbira

Zaskrbljenost in sočutje ljubljanske univerze ob servisiranju izraelskih mednarodnih hudodelstev, zapisano v izjavi vodstva Univerze v Ljubljani glede sodelovanja v evropskih projektih in izjav posebne poročevalke OZN, govorita o cinizmu ali, v najboljšem primeru, popolnem nerazumevanju pomena akademskega bojkota.

Univerz v Gazi ni več. Izraelska vojska je vse zravnala s tlemi. Vodstvo Univerze v Ljubljani to spremlja z veliko zaskrbljenostjo.

Univerza v Ljubljani v zadnjem letu ni razpisala niti ene štipendije za palestinske študentke in študente, ki zaradi nezakonite izraelske okupacije ne morejo študirati, čeprav trdi, da je utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. Univerza v Ljubljani krši odločitve Meddržavnega sodišča, čeprav trdi, da se zavzema za dosledno spoštovanje mednarodnega prava.

Univerza v Ljubljani izraža globoko sočutje, medtem ko sodeluje pri razvoju materialov in tehnologij z dvojno rabo, ki bodo še izboljšali smrtonosne brezpilotne letalnike, s katerimi izraelska vojska izvaja usmrtitve Palestink in Palestincev.

Vodstvo Univerze v Ljubljani visoko ceni delo in prizadevanja Francesce Albanese, posebne poročevalke OZN za Palestino, a se z njo ni pripravljeno spustiti v dialog, ampak raje post festum napada in poskuša z relativiziranjem spodkopati strokovnost mednarodne pravnice.

Univerzo v Ljubljani je zmotila izjava, da s sodelovanjem z izraelskimi univerzami normalizira nezakonitost in zločine ter da evropske univerze sodelujejo pri omogočanju financiranja izraelskih univerz.

Univerza v Ljubljani s tem, ko potrjuje sodelovanja svojih članic pri evropskih projektih, pri katerih v konzorcijih sodelujejo tudi izraelske univerze, neposredno omogoča, da te prejemajo denar iz evropskega proračuna, v katerega prispevajo denar vse članice EU in torej tudi slovenski davkoplačevalci in davkoplačevalke. S tem soomogoča financiranje izraelskih univerz, ki dokumentirano vse sodelujejo, podpirajo in omogočajo izraelska mednarodna hudodelstva, vključno z apartheidom in genocidom nad palestinskim prebivalstvom.

Ruševine največje univerze v Gazi po izraelskih napadih. FOTO: Mahmoud Al-basos/Reuters

Senat Univerze v Ljubljani je maja leta 2024 sprejel smernice, po katerih se pri vseh prijavah projektov z institucijami iz držav, ki izvajajo agresijo ali kršijo človekove pravice, dosledno preverjajo morebitne povezave z vojaškimi strukturami. Kljub temu Univerza v Ljubljani ne poroča o tem, da bi sodelovanja z izraelskimi institucijami na tej podlagi kdaj prekinila ali zavrnila.

Medicinska fakulteta in Fakulteta za strojništvo z izraelskimi partnerji sodelujeta v programu Obzorje Evropa.

Infra Emergency je infrastrukturni projekt za boj proti nalezljivim boleznim, pri čemer velja spomniti, da je izraelska genocidna agresija na Gazo povzročila tudi ponovni pojav otroške paralize – nevarnost, da bi se ta razširila na judovske otroke na ozemlju Izraela, pa je pripomogla k temu, da je Izrael privolil v izvedbo cepljenja v Gazi, za katero je poskrbela Svetovna zdravstvena organizacija v sodelovanju z agencijami Združenih narodov, čeprav tudi med napadi in obstreljevanji izraelske vojske.

Drugi projekt, SEAMAC, poteka pod koordinacijo Fakultete za strojništvo. Razvija nove materiale z dvojno rabo, kar pojasnjuje sodelovanje Techniona, izraelskega inštituta, tesno povezanega z izraelsko vojsko in vojaško industrijo, s katerima bo lahko – tudi po zaslugi omenjenega aplikativnega projekta Univerze v Ljubljani – še nadalje sodelovalo slovensko gospodarstvo.

Potem so tu še projekti Erasmus+ Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Pedagoške fakultete.

Univerza v Ljubljani ob tem svojo dolžnost, da ne normalizira izraelskih mednarodnih hudodelstev in da s svojim sodelovanjem ne omogoča financiranja izraelskih institucij z denarjem evropskih davkoplačevalcev in davkoplačevalk, prelaga na komisijo EU. Če se na Univerzi v Ljubljani ne strinjajo o lastni vpletenosti v industrijo nezakonite izraelske okupacije in genocida, pa se strinjajo, »da je usklajeno in odločno ukrepanje na ravni Evropske unije temeljni pogoj za uresničevanje mednarodnega prava in pravičnosti«. Kot vidimo zadnja leta, »usklajenega in odločnega ukrepanja na ravni Evropske unije« ni. In kot je opozorila Francesca Albanese, je danes EU postala izgovor držav in institucij za lastno neukrepanje in neizpolnjevanje svojih obveznosti.

Univerza v Ljubljani s sodelovanjem v projektih, v katerih sodelujejo tudi izraelske univerze, slednjim daje legitimnost in normalizira okupacijo, apartheid in genocid, v katerih so soudeležene. Z izstopom iz konzorcijev, v katerih sodeluje tudi Izrael, bi morda nekatere študentke, študenti, raziskovalke in raziskovalci res izgubili sredstva, dostop do določenih znanj in možnost sodelovanja z evropskimi partnerji, a hkrati ne bi podpirali in sodelovali v nezakonitem sistemu okupacije, ki ga izvaja Izrael. Univerze pa bi z zavzetjem načelne drže in akademskega bojkota, ki je bil očitna izbira, ko je šlo za južnoafriški apartheid, in mora biti enako očitno nujen sedaj, ko spremljamo genocid v Gazi, izvajale prepotrebni pritisk tudi na komisijo EU.

Univerza v Ljubljani, skratka, zatrjuje in ponavlja, da je »zavezana etičnim načelom, akademski svobodi, odgovornemu delovanju v mednarodnem prostoru in na dejstvih temelječi razpravi o vlogi akademskih institucij«. A njena ravnanja govorijo, da se premišljeno izogiba temu, da bi prevzela lastni delež odgovornosti, pri čemer se bolj ali manj transparentno zateka k preračunljivim izgovorom o izgubljenih priložnostih, češ da drugi deležniki ne bodo spoštovali in izpolnili mednarodnopravnih obveznosti, in s tem ostaja vpletena v izraelski sistem apartheida in nezakonite okupacije ter projekt uničenja palestinskega ljudstva. To so vrednote, ki jih s svojimi ravnanji dejansko udejanja.

Taka univerza ne more biti del pravičnejšega sveta, ki ga potrebujemo.

***

Nada Pretnar, Barbara Vodopivec

Gibanje za pravice Palestincev

Izjavi se pridružujejo:

Zavod Pekarna Magdalenske mreže

Društvo organizacija za participatorno družbo

Zavod za kulturo raznolikosti Open

Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje

Iniciativa mestni zbor

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico

Lista demokratičnega študentstva

Študentke in študenti UL za svobodno Palestino

Sindikat Mladi PLUS

Sumud, platforma za svobodno Palestino

Rdeča Pesa

Klas, ekosocialostična iniciativa

Inštitut 8. marec