Javno pismo agenciji za varnost prometa in ministrici mag. Alenki Bratušek

Pismo je naslovljeno na Agencijo RS za varnost prometa in na ministrico za infrastrukturo, ki morata skrbeti za izboljšanje prometne varnosti.

Nekaj objav v medijih me je spodbudilo, da se s tem pismom obračam na odgovorne za varnost v prometu na agenciji in na ministrstvu z opozorilom na neustavno diskriminacijo starejših ljudi v Sloveniji, ki jim na 80. rojstni dan avtomatično preneha veljati vozniško dovoljenje. Delo je junija objavilo članek z naslovom Starejši so povzročitelji najhujših nesreč, na katerega se je v pismih bralcev v imenu ZDUS – Zveze društev upokojencev Slovenije odzval Črt Kanoni. Mladina je objavila javno pismo skupine slovenskih društev, zavodov in intelektualcev o »spoštljivem nagovarjanju starejših«.

Samo kriterij starosti ne sme biti razlog, da mi bo odvzeta pravica do samostojne mobilnosti ob uporabi motornega vozila! Res da si lahko kasneje z nekaj sto evri, kolikor me stane nekaj zdravniških potrdil, kupim podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za eno, dve ali tri leta. Ampak moja vozniška preneha veljati zato, ker sem stara 80 let, ne pa zato, ker bi imela na primer že v mlajših letih slabe zdravniške izvide ali kasneje slabo evidenco vozniških sposobnosti, zaradi preteklih prometnih nesreč, prekrškov ali kazni. Odločujoča kategorija življenjske starosti za prenehanje zakonite veljavnosti moje vozniške izkaznice je protiustavna.

Gospod Črt Kanoni je v odzivu ZDUS na članek Starejši so povzročitelji najhujših nesreč (Delo, 12. junija) izpostavil trditev, da največ najhujših nesreč povzročijo starejši, tj. »najmanj varni« vozniki. Če seštejete objavljene podatke za leto 2023 o hudih telesnih poškodbah za voznike, stare med 18 in 64 let, je takšnih 540, nad 65 let pa 189. Tudi v skupini s krajšo vozniško dobo, npr. za voznike, stare med 45 in 64 let, je udeležencev v hudih prometnih nesrečah 272, nad 65 let pa 189. Resda je največ umrlih v prometnih nesrečah starejših od 65 let, vendar je možno predvidevati, da si starejši ljudje težje opomorejo po hudih poškodbah kot mlajši vozniki. Kot povzročiteljem hudih prometnih nesreč pa se je starejšim nad 65 let trend od leta 2001 do lani dvignil s 4 odstotkov na 22 odstotkov. Ampak za ostalih 78 odstotkov pa so vendarle odgovorni vozniki, stari od 18 do 64 let.

Staranje prebivalstva je simptom razvitega zahodnega kapitalizma, zato nas je vedno več in pogosteje mi, starejši, za svojo mobilnost uporabljamo lastna motorna vozila. Zelo hiter razvoj elektronske opreme v novejših modelih je mogoče pri kakšnem starejšem udeležencu v prometu kriviti za nenamerno napačno rokovanje z vozilom in posledično se zgodi nesreča. Običajno malo počasnejša vožnja starejših pa je že po svoji osnovni lastnosti manj nevarna kot npr. divjanje mladine po ravnih avtocestnih odsekih. Vsem mladim ljudem želim lepo, uspešno prihodnost, naj jim bo v koristno pomoč bliskoviti razvoj umetne inteligence, naj jih ne ogroža. Želim pa si tudi, da postane naše sobivanje na cestah bolj strpno, obojestransko bolj previdno.

Center varne vožnje Vransko 08.Oktobra 2013. Foto Igor Zaplatil/delo

Center varne vožnje na Vranskem naj bo vzgled in model za več področnih centrov, kjer bi se starejši lahko pod nadzorom spoznavali z novimi asistenčnimi sistemi in avtomatskimi menjalniki v vozilih in se tako brez stresa navajali na njihovo pravilno uporabo. AMZS ali zasebne avtošole bi lahko nudile nekomercialne kontrolne ure praktične vožnje za tiste voznike, ki si tega želijo ali so povzročili kakšno nesrečo. V tujini ponekod starejšim voznikom, ki se sami odločijo vrniti svoj vozniški dokument, v zameno ponudijo kakšno realno boniteto (npr. bone za dopust ali brezplačne vozovnice za mestni promet). Na tem mestu se iskreno zahvaljujem gospe ministrici Bratuškovi, da je že pred leti nam upokojencem zagotovila brezplačne javne prevoze celo med mesti po državi. Sistemska skrb za varnost vseh voznikov v cestnem prometu se z inovativno ponudbo lahko lepo razširi na različnih področjih. Prilagojene ponudbe za starejše voznike so lahko odraz sodobnega pristopa za doseganje družbenega napredka v državi.

Nespoštljivega opisa starejših ljudi, češ da so »najbolj nevarni vozniki«, pa ne sprejemam, ker to preprosto ni res.

V državah EU najdemo lahko več kot 110 variant vozniških dokumentov. Po že sprejeti direktivi naj bi članice Evropske unije (EU) do leta 2033 ta dokument poenotile v obliki in uskladile vsebinske pogoje. Tudi Slovenija ima obvezo in še nekaj časa za popravke sedaj veljavne (neustavne) ureditve podaljševanja veljavnosti vozniških dovoljenj po 80. letu starosti. Zdaj velja, da se običajno veljavnost vozniškega dovoljenja v drugih evropskih državah administrativno (!) podaljšuje od pridobitve naprej standardno, na primer: začetnikom (različno po kategorijah A, B) za dve ali tri leta, kasneje voznikom vseh kategorij za deset ali petnajst let. Večina držav ob redni zapadlosti vozniškega dovoljenja, ki se zgodi vozniku po 60. ali 65. letu starosti in ob dokumentirani zdravniški diagnozi (slabe oči, diabetes, srčno-žilne bolezni, invalidnost ipd.) ali pa zaradi voznikove prometno-varnostne indikacije (prekrški, kaznovanost, nesreče) podaljšuje veljavnost dokumenta lahko tudi samo za pet let. V Italiji se voznikom v minus štejejo celo zaporne kazni, če so zakrivili neprometna nezakonita dejanja. Zdravniški pregledi morajo biti stari manj kot tri mesece in so vključeni v redno zavarovalno polico voznika ali vozila. Kriterija življenjske starosti osebe kot osnovne kategorije pri odločitvi za morebitno podaljšanje veljavnosti dokumenta nisem zasledila nikjer drugje v Evropi.

Spremljanje zdravstvenega stanja voznikov in pregledi informacij o njihovi prekrškovni ali celo kazenski evidenci so za varnost v prometu zagotovo zelo pomemben ukrep, ki naj ga izvršuje in nadzoruje tudi naša država intervalno že od izdaje vozniškega dovoljenja naprej. Diskriminacijo starejših od 80 let, ki morajo plačati vsake dve ali tri leta za povrnitev pravice do samostojne vožnje, pa je treba ukiniti.

Sama brez povzročene prometne nesreče vozim 55 let, čez štiri leta bom stara 80 let.