Kaj v VS lahko pričakujemo od Slovenije?

Prvega januarja letos je, kot je znano, Slovenija postala nestalna članica varnostnega sveta Združenih narodov. Mnogi si preveč obetajo od članstva. Lahko verjamemo, da si bo Slovenija zelo prizadevala za reševanje številnih problemov po svetu. Seveda pa ne smemo pričakovati, da bodo vse njene pobude sprejete. V varnostnem svetu (VS) so zastopane Združene države Amerike in Rusija, pomembno besedo pa ima tudi velika in politično vplivna Kitajska. Rusija pogosto daje veto na pobude varnostnega sveta, seveda predvsem takrat, ko se govori o tej veliki državi.

Varnostni svet je pogosto brez moči. Sprejema številne pobude, ki pa se ne uresničijo. V zadnjem času to velja predvsem za izraelske zločinske napade na Palestino oz. Gazo in za ruske napade na Ukrajino: o tem poročajo tudi vsi svetovni mediji, a smo še daleč od miru na obeh območjih. V Ukrajini in v Gazi umirajo tudi otroci, česar Slovenija ni mogla preprečiti, čeprav obsoja zločine, zaradi katerih bi izraelski premier že zdavnaj moral biti na mednarodnem sodišču. Prav tako ruski predsednik Putin, ki si prilašča Ukrajino, kot da bi že bila del ruskega imperija. Palestina je svojevrsten primer. Številne države je ne priznavajo, ker pač ni država. Tudi Slovenija z njo sočustvuje, a je ne priznava kot državne tvorbe.

Obstajajo ideje, da naj bi na Bližnjem vzhodu obstajali dve enakopravni državi, torej Izrael in Palestina. Upam, da bo Slovenija v varnostnem svetu še bolj odločno zahtevala enotnost Palestincev, ker se sicer ne bo nikoli nič spremenilo na bolje. Palestinci so s svojim napadalnim Hamasom neenotni. Del jih je za mirno reševanje sporov z Izraelom, del pa misli, da je možno z vojno urejati spore.

Varnostni svet OZN bi moral zahtevati od Palestine, naj spore z Izraelom rešuje enotno. Pri tem lahko kaj stori tudi Slovenija, ki ima dobre odnose s Palestino. Nenavadno je, pa tudi ni, da arabske države bolj ali manj »mirno« gledajo na dogajanje v Palestini. Žal zato, ker so mnoge pod ameriškim vplivom. Američani bi zagotovo lahko odločilno vplivali na reševanje sporov med Palestino in Izraelom. Seveda bi se v tem primeru morali odpovedati glasovom Izraelcev v Ameriki, na primer pred bližnjimi volitvami. Rusi hinavsko obsojajo prelivanje krvi v Palestini, sami pa to počnejo v domnevno njihovi Ukrajini.

Slovenija si bo morala v varnostnem svetu prizadevati, da bo že pred sejami dobila zaveznike, ki jo bodo podprli. Samostojno bo v svetovnem merilu težko karkoli urejala.