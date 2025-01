Kdo vse prihaja v TV-oddajo?

Včasih rad pogledam TV-oddajo Tarča, ki je primer sijajnega novinarskega dela. Loteva se aktualne tematike, kjer z natančnim sledenjem dokumentiranih izjav politikov in gospodarstvenikov razkriva laži, prevare, grabež, nezakonitosti, skratka vso »nesnago« tako imenovane družbene elite.

Zanimivo je prisluhniti odgovorom povabljenih. Po načinu odgovora ločim štiri vrste diskutantov: prva vrsta so redki neoporečni posamezniki, ki zelo kratko, jedrnato in natančno odgovarjajo na vprašanja.

Druga kategorija so vabljeni politiki, ministri, sekretarji, inšpektorji, direktorji, parlamentarci in ostali vzvišeni predstavniki oblasti, ki nima pojma o ničemer ali pa o vsem vejo vse, ničesar ne razumejo in nikakor ne znajo odgovoriti na zelo preprosta voditeljičina vprašanja. Pri tem običajno prednjačijo vabljeni iz vrst opozicije. Ti ljudje vlečejo neke »lističe« z očitki posameznikom iz sedanje koalicije za trideset let nazaj, se sklicujejo na krivosodje, udbomafijsko zaroto, strice iz ozadja ... Očitno pozabljajo na zaroto preoblečenih reptilov iz vesolja! Je pa res, da se nekateri kar ne morejo prenehati šopiriti s prikazovanjem svojega (ubogega) ega, tudi šesturno besedovanje jim ne bi bilo dovolj za dokazovanje njihove namišljene odličnosti. Očitno imajo – gospodje, pa tudi gospe – velike probleme z razumevanjem slovenščine, saj so odgovori večinoma blizu leporečenja brez vsebine.

V tretjo kategorijo uvrščam tiste, ki jim je koalicijska pogodba kot nož na vratu in jim je očitno hudo, da morajo trobiti o »služenju narodu« in o tem, da jim gre le za dobro njihovih volivcev.

Najslabšo skupino gostov v oddaji predstavljajo politiki, ki bi jim v oddaji nedvoumno dokazali laganje, uzurpacijo oblasti in kršenje zakonov, če ne še česa več. Ti praviloma pošljejo v prvo bojno vrsto »kategorijo številka 2«.

Bojim se, da slovenski narod s tako »elito« na čelu nima prav bleščeče prihodnosti.