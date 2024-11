Populistična in demagoška TV-oddaja

Z zgornjimi besedami bi lahko opisal oddajo Tarča z naslovom Desnica, ki je bila na sporedu 21. novembra.

Ne vem, ali je voditeljica namenoma izbrala goste tako, da so nastopali štirje petelini, vsi desne politične provenience, zato tudi nisem pričakoval, da bi oddaja potekala drugače, kot se je. Vsi so nam dajali všečne obljube, kot se pač za politike spodobi, sploh pred bližajočimi se volitvami. Obljubljali so nam med in mleko in kritizirali, da pod to vlado drvimo samo navzdol. Tudi sam sem razočaran z dosedanjim delovanjem te vlade, kot že z večino pred tem, čeprav sem jo volil. Dopuščam pa nekoliko možnosti, da se bodo stvari pred volitvami še spremenile, popravile.

Da bi se združili levi in desni v dobro ljudi, kot se je zgodilo ob osamosvojitvi, ne vidim možnosti; še prisotni v oddaji niso našli skupnega imenovalca. Čeravno še ne vemo, kako bo deloval Anže Logar, mislim da podobno kot Ljudmila Novak; predolgo je bil pri Janši, da bi se zdaj popolnoma odvrnil od njega, mi je bil pa od vseh prisotnih v oddaji nekako še najbolj všeč, ni deloval tako populistično in demagoško kot drugi.

Vsi gostje v oddaji so doslej imeli možnosti, da bi Slovencem omogočili lepše življenje, kot ga spet obljubljajo, pa ni bilo nič od tega. Jože Jerovšek je omenjal strah ljudi, kaj bo, če bo ta vlada še dolgo. Verjamem, da je nekatere strah, naj pa omenim, da je bilo mnogo več strahu in nelagodja pri ljudeh v času Janševih vlad, v katerih je Jerovšek deloval, pa se tega najbrž sploh ne zaveda ali pa ne priznava.

Večkrat prej, pa tudi v tej oddaji, sta predvsem Peterle in Tonin obljubljala, da bosta poskrbela, da bodo upoštevane krščanske vrednote. Katere? Pri tem bom uporabil izjavo Richarda Dawkinsa, s katero se popolnoma strinjam, ko je dejal: »Do grla sem sit spoštovanja do religije, s katero so nam prali možgane.« Ne ubijaj, piše v Svetem pismu. Več milijonov nedolžnih ljudi je moralo v zgodovini krščanstva trpeti in umreti za njihovega boga. Ali je to vrednota? Ne kradi, tudi piše v Svetem pismu. Kolikor mi je znano, je Cerkev pokradla in si zaradi naivnosti ljudi prisvojila ogromno bogastva. Ali mislita na te vrednote? Ne laži, je ena od zapovedi. Ali ni tako, da v vseh religijah že tisočletja lažejo in zavajajo ljudi z lažmi o bogovih in jih izkoriščevalsko držijo v temi? Ali je to vrednota? Ne želi si bližnjega žene, pravi ena od zapovedi v Svetem pismu. Koliko otroških kosti so že našli v zemlji samostanskih vrtov? Kaj mislite, kdo jih je zakopal? Ja, »božji« poslanci v samostanih, ki so jih naredili. To je samo nekaj primerov »krščanske morale«.

Čudim se izobraženim ljudem, ki so jim v mladosti tako močno vcepili strahospoštovanje do boga, da kljub vedenju o napakah Cerkve in tisočletnemu zavajanju ljudi še kar verjamejo v neke mite in nedokazane trditve. So kot otroci, ki raje verjamejo pravljicam, kot pa da bi verjeli izsledkom resne znanosti, ki skoraj vsak dan dokazuje, da vesolja in vsega, kar nas obdaja, ni ustvaril namišljeni stvarnik, ampak je rezultat razvoja narave ali evolucije z naravnim izborom, kar je že pred okoli 200 leti ugotovil Charles Darwin.

Ko so pred leti vprašali filozofa Slavoja Žižka, katera morala je najboljša, je odgovoril človeška. Pa mu oporekajte, če lahko. Zato, Peterle, Tonin in še mnogi, ki se zavzemate za krščanske vrednote, zavzemajte se raje za človeške, pa nam bo vsem šlo bolje.