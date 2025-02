Kronične zapore tunela Kastelec ob burji

Seveda je varnost prometa skozi cevi predora Kastelec na prvem mestu. Vendar se uporabniki avtoceste od Kopra do Ljubljane ne moremo znebiti občutka, da Dars razen zapore cevi, po kateri teče promet iz Kopra proti Razdrtemu, v poslednjih vsaj petih letih ni naredil praktično ničesar. Nekako nevzdržno je stališče, da avtocesta, ki nas vodi po najlepšem, najdaljšem in najvišjem viaduktu Črni kal, ni zaprta zaradi burje, ki se zaganja v protivetrno zaščito na viaduktu, ampak Dars avtocesto zapre, ker burja »moti« varnost v cevi predora Kastelec, v katerega vozniki pripeljemo minuto po vožnji po viaduktu. Tako Dars ni izpopolnil prezračevalnega sistema, da ga »burja ne bi motila«, kot se mu tudi nekako ne zdi pomembno naročiti dokaj preproste študije, ki bi upravičila postavitev ustrezne protivetrne zaščite v segment avtoceste na izhodu iz predora Kastelec v smeri proti Razdrtemu, da burja ne bi »pustošila« po ceveh predora.

Ta prispevek pišem zato, ker je Dars lani, 25. oktobra 2024, napovedal šestnajst kilometrov dolgo protivetrno zaščito v Vipavski dolini. Letos, 5. februarja, je na javni predstavitvi to potrdil.

Zanesljivo velja, da je povprečna jakost burje – in tudi jakost njenih sunkov – večja v Vipavski dolini kot na izhodu iz predora Kastelec v smeri proti Razdrtemu. To lahko potrdimo s poljubnimi meteorološkimi ekspertizami in z meritvami anemometrov, ki so v lasti Darsa in so tako na avtocesti v Vipavski dolini kot na avtocesti od Kastelca-Divače proti Razdrtemu. Iz lanskega obvestila Darsa za javnost lahko razberemo, da sta posel obnove avtoceste v Vipavski dolini dobila Kolektor CPG in Petrič d.o.o. Iz medijskih novic preberemo, da naj bi letos v Vipavski dolini delali zaščito v dolžini šestnajst kilometrov. Mirno lahko pomislimo, da bi ta ali »malo predelana« protivetrna zaščita bila primerna tudi za največ en kilometer dolg odsek avtoceste na izhodu iz predora Kastelec v smeri proti Razdrtemu. Tam je namreč jakost burje zanesljivo manjša od tiste v Vipavski dolini, pa tudi jakost njenih sunkov. Manj kot en kilometer postavitve protivetrne zaščite na izhodu iz predora ne pomeni »inženirskega problema« v primerjavi z obsežnimi deli vetrne zaščite v Vipavski dolini. Prisotno je zgolj pomanjkanje premisleka in predvsem dobre volje. Še manj je to finančni problem, saj dobro vemo, da so »napake« v oceni finančnih stroškov običajno velikosti desetine načrtovane investicije, tukaj pa gre za kvečjemu eno šestnajstino zgolj dolžine odseka v Vipavski dolini, da ne omenjamo drugih del, ki bodo delana v Vipavski dolini v skupni vrednosti več kot 30 milijonov evrov in ne bodo izvajana na odseku iz predora proti Razdrtemu.

Ali je res nemogoče ob tako obsežnih delih s protivetrno zaščito v Vipavski dolini zgolj okoli deset kilometrov od izhoda iz predora Kastelec postaviti protivetrno zaščito tudi na tem odseku avtoceste? Pa je nemogoče pridobiti ustrezno strokovno podlago (npr. graditelja viadukta), da bi pravilna protivetrna zaščita preprečila vstop burje v cev predora? Nemogoče? Kdaj bo Dars finančno odgovarjal za prometne zastoje zaradi zapore predora?