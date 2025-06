Največji strah v gozdovih niso medvedi, temveč motoristi

Ob vsakem nesrečnem srečanju medveda in človeka se začne razprava, kjer se krešejo zelo različna strokovna in čustvena mnenja. Tako je tudi sedaj ob hudo poškodovani ženski. Prebiramo lahko zelo različna mnenja že o tem, koliko je sploh medvedov na nekem območju. Še nobena vlada ni dala odstreliti toliko medvedov kot sedanja, ki je odredila za odstrel letos kar več kot 200 medvedov. Ob tem pa so presoje o številu medvedov zelo različne. Najbolj zanesljivo je število medvedov ugotovljeno na podlagi genskih vzorcev v iztrebkih, ki dokazuje, da jih je 650. Predvideni odstrel več kot 200 medvedov bi torej določil odstrel kar tretjine populacije!

Poznavalci medvedov zagotavljajo, da je medved zelo plašna žival, ki se izogiba srečanjem z ljudmi. Druga ugotovitev izkušenih strokovnjakov pa je, da je vedno lahko nevarno srečanje medvedke z mladiči in človekom, ker je medvedka zelo skrbna mati, ki varuje svoje mladiče. Ob tem je zanimivo še to, da imajo lovske organizacije na primernih mestih visoke preže za opazovanje medvedov pri krmiščih in tudi za odstrel. Tam samci dajejo prednost pri krmljenju medvedkam z mladiči, šele potem gredo na krmljenje še odrasli samci.

Spoštujmo tradicijo, zato nikar ne vznemirjajmo divjadi! Po gozdovih se namreč podijo celo divjaki z motornimi kolesi.

Pa še to, včasih smo govorili, da gozd varuje medveda, medved pa varuje gozd.

***

mag. Janez Černač, Kočevje

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.