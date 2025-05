V zdravstvu tudi dobre prakse

Ob vseh težavah v našem zdravstvu nam je prišlo že v navado, da kritiziramo prav vse, kar je povezano z zdravstvom. Zelo težko pa nam je izreči pohvalo. Osebno mislim, da je to zelo krivično do mnogih v tej dejavnosti, ki so zvesti svojemu poslanstvu. Morda imam posebno srečo, da imam osebnega zdravnika v ZD Medvode, ki je kot mlad zdravnik zares lahko vzor svojim stanovskim kolegom.

Njegova skrb za pacienta je v teh časih skoraj neverjetna. Spominja me na otroška leta, ko je naš družinski zdravnik po potrebi prihajal na dom. Poznal je celotno družino, morebitne dedne bolezni in še marsikaj. Dalo se mu je zaupati in postal je skoraj naš družinski prijatelj. ZD Medvode je vsaj po mojih izkušnjah lahko tudi v celoti primer dobre prakse. Prijazno osebje in opravljanje pregledov brez nepotrebnega čakanja.

Pred kratkim sem bil primoran opraviti kirurški poseg v SB Jesenice in sem se lahko prepričal, da ob vseh težavah našega zdravstva obstajajo še vedno tudi bolnišnice, ki si zaslužijo odlično oceno. O osebju v SB Jesenice sem že prej slišal kar nekaj pozitivnih ocen, vendar sem bil kljub temu presenečen.

Krivično bi bilo, če bi posamično omenjal imena bolnišničnega osebja, saj si mnogih niti nisem zapomnil, so pa to zares ljudje v pravem pomenu besede. Hvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram in ostalemu osebju SB Jesenice, ker ste pripravljeni opravljati svoje delo v ponos svoji stroki. Ne dvomim, da je za to zaslužno tudi celotno vodstvo bolnišnice, z direktorico na čelu.

Ko človek doživi takšno pozitivno izkušnjo v tako zelo kritizirani dejavnosti, se vpraša, kako je mogoče, da vsakokratni oblastniki niso sposobni enkrat končno zagotoviti tistim, ki predano opravljajo svoj časten poklic, tudi primerna plačila. Pri tem seveda ne mislim na neetične zahteve Fidesa in tudi ne tistih, ki se hodijo v bolnišnice zgolj evidentirat. Že kar dolgo hodim po svetu in imam tudi tovrstnih negativnih izkušenj kar precej na zalogi. Zatorej hvala vsem v SB Jesenice, oblastnikom pa: poskrbite, da bo osebje v zdravstvenih ustanovah, ki častno opravlja svoje poslanstvo, plačano tako, kot si zasluži.

***

Branko Poženel, Kranjska Gora.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva