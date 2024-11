Naša Melanija v Beli hiši

Pa se je zgodilo. Predvolilni spektakel v ZDA je mimo in ponovno smo dobili predsednika Trumpa. Verjetno se boste vsi strinjali, da so ga po zelo čudnem sistemu izvolili Američani, ima pa ga ves svet. Po Trumpovi zmagi se je, pričakovano, usul plaz komentarjev. Takih in drugačnih. V Sloveniji seveda ne moremo mimo tega, da se bo pod Alpami rojena Melanija ponovno vselila v Belo hišo. In kaj lahko beremo? Večina komentatorjev ponovno zliva svoj gnev in še kaj hujšega po ženski, ki ji lahko očitamo marsikaj, le tega ne, da ni uspešna. Rdeča nit komentarjev, tudi tistih bolj prizanesljivih, je očitek pomanjkanja interesa za Slovenijo. »Melanija ni za nas naredila nič,« je največkrat rezime takih komentarjev. Skoraj nihče pa se ne vpraša zelo preprostega vprašanja: Zakaj pa bi? Zakaj bi pa morala kaj storiti? Pokojni JFK je v enem svojih najboljših govorov prebivalcem navrgel znamenito misel: Ne sprašujte, kaj lahko vaša država naredi za vas, pač pa se vprašajte, kaj lahko vi naredite za vašo državo.

In kaj smo mi Slovenci naredili za Melanijo? Nič, čisto nič. Šla je skozi šolski sistem nekdanje SFRJ in se kasneje s podporo staršev in nekaterih fotografov z ostrim očesom ter občutkom za lepoto povzpela na modne piste. In Slovenci? Nič. Potem pa je spoznala vplivne ljudi, ki se radi družijo z lepimi dekleti, in med njimi je bil tudi milijarder Trump. Sledila je poroka. Verjetno si je on želel mikavno spremljevalko, ona pa finančno varnost. In Slovenci? Več kot se je ga. Trump pojavljala v javnosti, več je bilo očitkov na njen račun. In vendar je Melanija pripeljala moža v Slovenijo, kjer je med drugim podpisal pogodbo o prodaji kristala iz Rogaške v ZDA pod njegovo znamko. Hvalevredno od nje.

Ko se je Trump odločil za politiko, ga je Melanija nerada podprla. Slovencem je za trenutek laskala misel, da bomo morda imeli predsednikovo ženo v Beli hiši, a je kmalu prevladala zavist in vrstili so se zlobni članki na račun tega, kako je sploh prišla tako daleč. Če ne prej, je Melanija takrat gotovo ugotovila, da hvaležnost ni ena od vrlin našega naroda. Potem pa je postala prva dama. In ponovno se je pod Alpami razvnela razprava, kaj vse lahko in kaj vse naj stori za nas. Spet se vprašam, zakaj? Moralno nam ni nič dolžna. Pomagala je staršema, kar je edino prav. Svojo pripadnost narodu je dokazala s tem, da je sina naučila slovenščine. Morali bi biti ponosni, da imamo v Beli hiši dva človeka, ki govorita naš jezik.

tri leta kar je Melanija postala prva dama ZDA, na fotografiji torta Melanija v slaščičarni Julija, Sevica in Rožno, 04.11.2019. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist

Vsi tisti, ki v en rog tulijo, da Melanija ni naredila ničesar za Slovenijo, se seveda motijo. Ljudem na njenem položaju ni treba reči ali povedati nič, pa so že storili dovolj, ker enostavno so! Melanija je kot reklamni plakat za Slovenijo. Reklamni plakati ničesar ne govorijo in ne počnejo. So tam in mi jih gledamo. In vidimo lepo in zelo urejeno damo. Večina Američanov ne ve, kje je Slovenija in kakšni smo Slovenci. Če pa nas sodijo po njej, bodo rekli: to je dežela, kjer živijo lepe ženske, dobre matere, pozorne hčere in predvsem potrpežljive soproge. A bi radi še kaj več? No, tu je seveda še naš Luka Dončić, ki podobno vzbuja simpatije. Če Američani ob teh dveh »veleposlanikih« razmišljajo pozitivno o Sloveniji, kaj bi hoteli še več?

Ampak ne smemo ostati pri tem. Iz diplomatske misije pri OZN v New Yorku sem izvedel zanimivo podrobnost. Ko je bil Trump prvič izvoljen za predsednika, so bili naši diplomati, za katere se je prej komaj kdo zmenil, zasuti z vabili na pogovore in družabne prireditve. Ali uganete, zakaj? Zaradi Melanije, ki ni storila ničesar. Vse, kar je bilo važno, je to, da je. Mnoge boljše restavracije na Manhattnu, ki so se v preteklosti začudile, ko so naši diplomati (bolj v šali kot zares) spraševali po slovenskem vinu, so sedaj obrnile ploščo. Če je bil prej odgovor, kje pa je Slovenija ali kratko nimamo, so sedaj začeli spraševati – ali primorsko ali štajersko.

Tudi sam nisem posebej navdušen nad Trumpom. Na trenutke je vulgaren in grob. Ampak če pomislim na to, da je v prvem govoru po izvolitvi nekaj stavkov namenil svoji pokojni tašči in Melanijini mami, me to pripelje na misel, da ima naša Slovenka v Beli hiše več moči, kot si lahko predstavljamo. To, da je na zmagoslavni dan ponovne izvolitve stala ob predsedniku, se smehljala in mahala, je Trumpa najbrž stalo več kot vse izvenzakonske dejavnosti skupaj. Upam, da Slovenci ne bomo po stari navadi spet popljuvali te ženske, ki nam veliko koristi že samo z dejstvom, da je.

In še za konec razmišljanja. Pred tedni sem z veseljem prebral pogovor z nekdanjim veleposlanikom ZDA v Sloveniji gospodom Mussomelijem. Človek, ki do obisti pozna Ameriko, je modro zapisal, da Trumpova izvolitev ne bo pomenila diktature, tako kot Harrisova ne bi mogla izvesti revolucije. Z gospodom se v celoti strinjam, bi pa pristavil, da to velja v primeru, če ne bo prišlo do kakega kataklizmičnega dogodka.