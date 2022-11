O muzeju novejše zgodovine: prostor za osamosvojitvene zamisli

V slovenski javnosti se pogosto pojavljajo ugotovitve o političnih in idejnih razhajanjih ter o delitvah med Slovenci tako v preteklosti kot tudi danes. Ob vse to pa se postavljajo tudi pozivi k spravljivosti, strpnosti, pomiritvi in k tvornemu sožitju, da sprave ne omenjam posebej.

Delitve so se prenesle tudi v vrste slovenskih zgodovinarjev in muzealcev. Na ta problem je del zgodovinarjev slovensko javnost opozarjal pred skoraj dvema desetletjema. Vpliv politike pa je bil premočan. Je bila resnična potreba, da smo po že obstoječem Inštitutu za novejšo slovensko zgodovino dobili leta 2008 Študijski center za narodno spravo? Podobno velja leta 2017 tudi za ustanovitev Slovenskega zgodovinskega društva za sodobno in novejšo slovensko zgodovino, tekmeca ob že več kot pol stoletja delujoči Zvezi zgodovinskih društev Slovenije. Ta osrednja organizacija slovenskih zgodovinarjev objavlja vsaki dve leti razpis za nagrado clio za najboljše objave s področja zgodovine. Že omenjeno društvo za novejšo zgodovino si je ob svoji petletnici (oktober 2022) zamislilo s podobnimi nameni nagrado z imenom historia moderna viva.

Taka dvotirnost in tekmovalnost se nadaljujeta in pokažeta tudi pri problemu ustanovitve samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve ob Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Ta muzej predstavlja že vrsto let slovenski prostor skozi različna obdobja 20. stoletja, a očitno po mnenju dela slovenske politike deluje z neustrezno pozornostjo do slovenske osamosvojitve. Tak prikaz pa bi bilo po mnenju kritikov mogoče doseči le z muzejem, ki bi deloval samostojno in nikakor ne združen z muzejem novejše zgodovine. Muzej osamosvojitve pa je bil že ustanovljen za časa prejšnje vlade in problem ustvarja sedanji predlog nove vlade, da se združi z muzejem novejše zgodovine. Sodim, da je predlog združitve strokovno pripravljen in utemeljen tudi z gospodarskimi razlogi.

V duhu strpnosti in pomiritve naj bo prikaz novejše slovenske zgodovine še naprej naloga sedanjega Muzeja novejše zgodovine Slovenije z uravnoteženim in s strokovnostjo prežetim pogledom tudi na razvoj, delovanje in uresničenje slovenske osamosvojitvene zamisli.