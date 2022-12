Obujanje spominov na silvestrovo: »davno« leto 1952

Leto pred sedmimi desetletji, ki ga omenjam v naslovu, je bilo zelo plodno. O tem namreč govorijo številke. Najsi gre za rojstvo otrok ali pa za odprtje novih proizvodnih obratov in veliko novoustanovljenih društev.

Res je bilo tistega leta pred sedmimi desetletji zelo pestro v vseh pogledih. To se vidi predvsem v tem letu, od katerega se zdaj poslavljamo, saj so se 2022. praznovale številne 70-letnice. Prav to me je spodbudilo, da napišem nekaj več na račun te pomembne letnice. Takrat smo še živeli v skupni domovini Jugoslaviji. Bil je čas informbiroja in seveda so bili težko časi. Leta 1952 pa so se stvari že začele počasi umirjati in istega leta je bil tudi VI. kongres KPJ. To so pač zgodovinska dejstva.

Pred časom sem gledal vremensko napoved na televiziji in simpatična napovedovalka vremena je začela z naslednjim stavkom: »Davnega leta 1952 je v Sloveniji med 13. in 15. februarjem nepretrgoma snežilo, kar 50 ur [...].« Nekoliko me je zbodla beseda »davnega«. Globoko se zamislim in na koncu bom razkril vzrok svoje »zaskrbljenosti«.

Leta 1952 je bilo v Sloveniji ustanovljenih kar nekaj novih tovarn, na primer Mehanotehnika v Izoli, v tem času je bilo v teku odprtje tovarne koles Rog v Ljubljani itd. Tehniška založba Slovenije je začela izdajati poljudnoznanstveno revijo Življenje in tehnika. Tudi zgodba o slovenski Cockti se je začela leta 1952. Letos praznuje 70-letnico izhajanja katoliški tednik Družina. Pred kratkim so ta visoki jubilej, 70. obletnico ustanovitve, obeležili tudi v združenju šoferjev in avtomehanikov v Celju. Lepi okrogli jubileji, vredni pozornosti in spoštovanja.

Iz svoje čudovite preživete mladosti se spominjam predvsem dedka Mraza. Pri nas v Sloveniji baje živi pod Triglavom. Slikar Maksim Gaspari je pomembnega leta 1952 standardiziral njegovo zunanjo podobo v slovenskem prostoru. In kot tak še vedno obiskuje pridne otroke. Tudi moje vnuke, poleg Miklavža in Božička. Zanimivo – leta 1952 je še bil dela prost dan tudi božič.

V železarskih Štorah so leta 1952 zgradili veliko vodohramov. Letnice na vratih dokazujejo mojo trditev. Vedno, kadar grem mimo njih, mi je nekako toplo pri srcu.

Na koncu ne smem pozabiti tudi na tiste znane ljudi, ki so se leta 1952 rodili: nekdanji predsednik Danilo Türk, Vladimir Putin, pevca Andrej Šifrer in Boris Kopitar – ter tistega »davnega« leta po napovedovalki vremena tudi moja malenkost. No, kakorkoli, malo te pa le stisne pri srcu.