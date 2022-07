Obvladovanje pandemije po novem

Nisem iz zdravstvene stroke, vendar sem se ob tem, ko sem poslušala o vladnih načrtih za obvladovanje prihajajoče epidemije covida, spomnila, da smo se vedno učili, da je treba bolezen najprej preprečevati in potem zdraviti.

Vlada Roberta Goloba pa je sprejela strategijo, da se bo usmerila v zdravljenje covida, ljudstvu pa ne bo postavljala nobenih omejitev, le priporočila. No, priporočila so že (o njih dr. Fafangel na TV Slovenija): nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Ker sem vedno spoštovala vladne in zdravstvene ukrepe, jih tudi zdaj, a ko pridem v kak zaprt javni prostor, imam samo jaz masko. Toliko o možnostih pri nas za javno zdravje po švedskem modelu.

Takoj sem pomislila tudi na to, da bodo najbolj ogroženi najbolj nezaščiteni in tudi, koliko bo to stalo zdravstveno blagajno, pa tudi gospodarstvo zaradi izostankov pri delu.

A vlado, kot kaže, to manj skrbi kot pa zadovoljstvo ali nezadovoljstvo manjšine, ki misli samo nase.