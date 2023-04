Odprto pismo: o pitni vodi za Ljubljano in C0

Namestitev fekalnega kanala C0 na vodovarstvenem območju Kleče ne predstavlja grožnje le za občane Mestne občine Ljubljana, ampak za ljudi iz vse Slovenije in za tujce, ki v Ljubljani domujejo, službujejo, se izobražujejo, zdravijo ali prihajajo zgolj kot turisti. Prav tako niso ogroženi le ljudje, ampak tudi gospodarske, turistične, gostinske, zdravstvene, izobraževalne in druge dejavnosti ter njihove ustanove.

Ljubljana je namreč glavno mesto države Republike Slovenije s 293.218 prebivalci. Je tudi gospodarsko središče s 45.402 podjetjema, v katerih dela 284.845 oseb, od tega 140.000 iz drugih občin. Glavno mesto je turistična destinacija, ki je v letu 2022 imela 1.973.981 prenočitev. Prav tako je središče zdravstvene dejavnosti z več kot 410 zdravstvenimi programi v javnem zdravstvu in več kot 150 pri koncesionarjih. Na področju srednjega in visokega šolstva imamo v Sloveniji 75.414 dijakov in 81.715 študentov, od katerih se jih približno 30 odstotkov šola v Ljubljani. Ljubljana je tudi domovanje tujih političnih, gospodarskih ter kulturnih predstavništev in združenj. Tako lahko govorimo o 700.000 ljudeh, katerih življenja so odvisna od čiste pitne vode, in o številnih podjetjih in ustanovah, ki brez čiste vodne ne morejo obratovati.

Ljubljana je še mnogo več od naštetega – in vse je odvisno od čiste vode, na katero se navezujeta gospodarska in družbenopolitična uspešnost države. Središče dogajanja je v prvi vrsti človek, ki mora biti odžejan, nahranjen in zdrav, ne glede na poklicno dejavnost. Za dosego tega cilja so odločilni obrati za prehrano na delovnih mestih, v bolnišnicah, vzgojno-izobraževalnih ustanovah in drugih javnih zavodih ter povsod tam, kjer se pripravlja hrana, kot so restavracije, gostilne, pekarne. Prav tako je čista voda pogoj za proizvodnjo hrane, pijač in vsega, kar se dotika človeka.

Temeljna dilema ni v tem, ali ima MOL gradbeno in okoljevarstveno dovoljenje za postavitev fekalnega kanala C0 v Klečah ali ne, pač pa naravna zaveza, da nikomur na svetu in v državi Republiki Sloveniji ne sme priti niti na misel, da bi fekalni kanal namestil na vodovarstveno območje. Kot drugo morajo neodvisne nadzorne institucije v državi tudi preveriti, katere so tiste zakonske in ustavne podlage, ki ob predhodnih navedbah in vseh možnih predvidenih in nepredvidenih okoliščinah dopuščajo namestitev fekalnega kanala C0 na vodovarstvenem območju Kleče. In tretjič: če bi neodvisne nadzorne institucije kljub vsemu privolile v gradnjo fekalnega kanala C0, je treba državljanom RS dati možnost, da se izvede referendum, ne le v MOL, ampak na ravni države: da si sami izberejo življenje – čisto pitno vodo ali morebitno smrt – pomanjkanje čiste pitne vode.