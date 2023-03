Kanalizacija nad pitno vodo

Spoštovani župan, gospod Janković. Doslej sem bil pasivno vedno na vaši strani, ko ste se borili za to in ono izboljšavo v Ljubljani, in veliko vam je uspelo. Ljubljana je postala lepo mesto, ki ga ljudje radi obiščejo. Naredili ste več dobrega kot vsi drugi župani skupaj. Hvala vam.

Pri projektu kanalizacije čez vodovarstveno območje Kleče pa ne morem biti na vaši strani. Preveč tvegano! Prav rad verjamem, da današnja tehnika zna narediti vodotesno cev, odporno proti vremenskim in kemičnim napadom, saj so fekalije polne vseh vrst kislin in lugov. Ne verjamem pa, da bi bil tak cevovod odporen proti razmeram, kot so, na primer, zdaj v Ukrajini. Mislite, da se nam ne more zgoditi »Ukrajina«? Verjetnost res ni velika, ni pa neznatna. Morda deset odstotkov, a tudi to je preveč. Tak cevovod ob elektroenergetskem vozlišču Kleče bi bil odličen cilj sovražnega napada in tako rekoč neubranljiv. Uničenje takega cevovoda pa bi resnično pomenilo veliko pomanjkanje pitne vode za Ljubljano, ki bi ga v »situaciji Ukrajina« težko nadomestili z drugimi viri.

Lepo vas prosim, premislite in se odločite za kakšno drugo traso kanalizacije, čeprav bo dražja in daljša in bo verjetno potrebovala prečrpavališča. Ljubljančani vam bodo hvaležni.