Odplake in očiščenje

Pred dnevi smo v Jurovskem Dolu zaključili letošnjo tritedensko delavnico Naprej k zemlji, ki nam je pomagala razumeti in fizično izkusiti, kakšen je življenjski cikel hiš. Tema delavnice je bila dekonstrukcija dvesto let stare cimprače: podeželske hiše, zgrajene na kamnitih temeljih, iz hrastovih tramov, s stenami, polnjenimi z mešanico ilovice in slame. Zanjo že desetletja ni nihče skrbel. Postala je muzej odvečnih predmetov: zadnja rumpelkamra odsluženega sveta, se je izrazila njena lastnica. Cimprača nas je očarala s svojim ravnodušnim razpadanjem, s škripajočimi lesenimi podovi, pritajeno svetlobo, neštetimi plastmi ometov, okrašenih z valjčki, porumenelimi zborniki in staro kramo, ki ji je dajala zavetje; s svojo svobodo, da nikomur ne služi. Toda lastnica je bila odločna: »Prišel je njen čas.«