Odprto pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije

Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob!

Na podlagi pravnomočne sodbe Višjega sodišča v Mariboru z dne 18. decembra 2024, ki je nedvoumno potrdila temeljno odškodninsko odgovornost družbe Verbund Hydro power GmbH Dunaj (v nadaljevanju: VHP) za škodo, povzročeno s poplavami reke Drave novembra 2012, vas v imenu številnih nerešenih primerov povrnitve škode uradno pozivam k vzpostavitvi državnega odškodninskega kompenzacijskega mehanizma za vse oškodovance po poplavah ob Dravi leta 2012 iz sistema Ajda.

Sodba Višjega sodišča v Mariboru (zadeva: Rancarsko društvo Malečnik) ima precendenčen značaj. Potrjuje, da je VHP odgovoren za škodo, in s tem utemeljuje pričakovanje, da mora biti do povračila škode upravičen vsak, ki je bil registriran v sistemu Ajda kot prizadeti v poplavah novembra 2012 – ne glede na to, ali je individualno vložil tožbo.

Pravni temelji odgovornosti so enotni. Ob tem je država v svojem tožbenem nastopu dosegla poravnavo v višini 14,9 milijona evrov, s čimer je VHP priznala tako obstoj škodnega dogodka kot odgovornost za škodo. Država pa je iz procesov izločila preostale oškodovance, ki so ji predhodno predložili lastna izvedenska mnenja in poravnalne predloge ter prijavili škodo v sistem Ajda.

Leta 2012 je bilo v informacijski sistem Ajda vpisanih več kot 1100 vlog iz Koroške in več kot 1000 dodatnih vlog s ptujsko-ormoškega območja. Ti podatki predstavljajo pravno relevantno evidenco prizadetih, ki so skladno z navodili države prijavili škodo. Omenjeni oškodovanci so do danes ostali brez pravnega ali finančnega varstva.

Po poplavah avgusta 2023 je Vlada RS že vzpostavila neposredni kompenzacijski model, ki temelji na prijavi škode, ne pa na tožbah. Enako obravnavo pričakujejo tudi žrtve poplav iz leta 2012. Razlika med enim in drugim dogodkom ni vsebinska, pač pa zgolj kronološka. Razlikovanje oškodovancev po datumu dogodka ni pravno vzdržno niti etično dopustno.

Če Vlada Republike Slovenije ne vzpostavi kompenzacijskega mehanizma za vse upravičence, bo s tem odprla podlago za pritožbe na ravni EU zaradi diskriminatorne obravnave državljanov in neskladja z direktivo 2004/35/ES o odgovornosti za okoljsko škodo. Nadaljevanje ignoriranja bo interpretirano kot zavestno izključevanje lastnih državljanov iz zaščitnih mehanizmov.

Zato formalno zahtevamo:

• Da Vlada RS nemudoma sprejme sklep o vzpostavitvi posebnega državnega sklada za izplačilo škode vsem oškodovancem po poplavah ob Dravi leta 2012 iz sistema Ajda 2012.

• Da se v mehanizem vključijo obstoječa izvedenska dokumentacija in registrirane ocene škode, brez zahteve po dodatni tožbi.

• Da Vlada RS najpozneje do 15. septembra 2025 predstavi operativni načrt izvedbe povračila škode.

V Vaši državnostni poslanici za leto 2025 ste zapisali, da v »Sloveniji ne odločajo privilegiji, temveč pravice in dolžnosti«, in da je vaša vlada »zavezana ljudem – iskreno in odgovorno«. Vzpostavitev pravičnega kompenzacijskega sistema za vse registrirane oškodovance po poplavah ob Dravi leta 2012 je priložnost, da te besede materializirate.

Gre za vprašanje temeljne ustavnosti, enakosti pred zakonom in zavezanosti resnici.

Spoštovani predsednik Vlade RS! Spoštujte pravno državo. Čas je, da Republika Slovenija uresniči odgovornost, ki jo je prevzela z lastno poravnavo.

***

Magda Vraničar, odvetnica, za oškodovance po poplavah ob Dravi novembra 2012