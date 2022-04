Otroško igrišče v Tivoliju je izginilo

Pred nekaj tedni sem v Delu brala, da naj bi v ljubljanskem Tivoliju spremenili otroško igrišče, ki leži na zahodnem delu parka ob velikem bajerju. Izvedli naj bi »temeljito prenovo«. Igrišče za otroke naj bi kombinirali z nekakšnim fitnesom za odrasle! Tako bi ljubi malčki delali potičke iz mivke, se kobacali in plazili med z energijo nabitimi silaki.

Igrišče je bilo že dolgo slabo vzdrževano, a kljub pomanjkljivostim, je bilo v nedeljo, 27. marca, polno. Videti je, da hoče mestna oblast uničiti še zadnjo sled, ki je ostala od mestne vlade pod vodstvom župana Jožeta Strgarja iz začetka devetdesetih let. Igrišče je bilo idealno: nevsiljivo so bili razmejeni deli za malčke od delov za večje otroke. Bila je mivka, živalce na vzmeteh in celo slonček – toboganček. Bila je viseča brv »nad deročo reko« in jeklena vrv, ki je prečkala namišljeni prepad, da o toboganih raznih vrst ne govorimo.

Nekaj dni pozneje, 30. marca, pa sva šla z možem od daleč gledat laboda, ki gnezdita na bajerju. In kaj najdeva: otroško igrišče ograjeno, vsa igrala in klopi odstranjeni, ogromni kupi peska in seveda bager na delu. Od vsega igrišča je ob severnem vhodu ostala le velika lepo oblikovana skala – pitnik, ki ga je bližnje avstrijsko mesto poklonilo Ljubljani, prestolnici nove države.

Slutim, da bodo v kratkem poklicali minerja, da bo opravil, česar ne zmore bager.