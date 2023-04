Pokojnina in pravica upokojenca do dela

V Sloveniji imajo upokojenci kljub pridobljeni pravici do pokojnine v statusu upokojenca zelo omejene možnosti za opravljanje kakršnega koli dela.

S podobnimi težavami se pravzaprav srečujejo vsi, ki si želijo po upokojitvi še vedno ostati aktivni.

V Sloveniji so upokojenci po zakonu sicer lahko lastniki družb in prokuristi v svojih družbah, ne morejo pa biti direktorji v svojih družbah, skratka, ne smejo prejemati dohodkov iz dejavnosti podjetja, saj jim v tem primeru država zamrzne pokojnino. Prav tako ne morejo opravljati dela kot samostojni podjetniki, kar bi na eni strani pomenilo nižjo pokojnino in na drugi strani plačilo polnih prispevkov za socialno varnost.

Zaposlovanje upokojencev v Sloveniji je zelo restriktivno. Po moji oceni pa je največja omejitev nezmožnost ustanavljanja lastne družbe s. p.

Na ravni Evropske unije (EU) je bila lani 62,4-odstotna stopnja zaposlenosti starejših med 55. in 64. letom starosti, precej nižja, 55,2-odstotna, pa je bila stopnja zaposlenosti starejših v Sloveniji.

Ljudje danes živijo dlje, bolj zdravo in se ob tem razmeroma zgodaj upokojijo. Povprečna upokojitvena starost v Sloveniji je 62 let. To je za marsikaterega upokojenca idealen čas, da začne s svojim podjetjem in uresniči svoje sanje, da postane podjetnik. Ustanovitev podjetja po upokojitvi je odličen način, da upokojenec zasluži dodatni dohodek, tako dopolni svojo skromno pokojnino, izboljša svoje duševno in fizično zdravje ter sledi svojim sanjam, da postane podjetnik, hkrati pa svoje sposobnosti in znanje prenese na naslednjo generacijo. Z ustanovitvijo lastnega podjetja upokojenec odpravi občutek osamljenosti, ki je včasih povezan z upokojitvijo.

Britanska dobrodelna organizacija Age UK ugotavlja, da je najmanj sedem od desetih podjetij, ki so jih ustanovili 60-letniki, preživelo vsaj pet let – v primerjavi s samo 28 odstotki tistih, ki so jih ustanovile osebe iz mlajših starostnih skupin.

Naj povzamem: ne vidim nobenega opravičljivega razloga, zakaj upokojenci v Sloveniji ne smejo ustanoviti lastnega podjetja s statusom s. p. oziroma so ob del pokojnine, če ga ustanovijo, saj bi imela z ustanavljanjem njihovih lastnih podjetij korist tako upokojenec kot družba: upokojenec dobi dodatni dohodek, država pa plačilo polnih prispevkov za socialno varnost.