Previdni pri napovedovanju pokojninske reforme

Če ne bo temeljitega posega v sistem, se bodo javni izdatki za pokojnine zaradi hitrega staranja prebivalstva in nizke upokojitvene starosti v prihodnjih treh desetletjih skokovito povečevali, sta OECD in evropska komisija opozorila Slovenijo v januarja objavljeni analizi. Kaj za dostojne pokojnine in finančno stabilnost pokojninske blagajne načrtujejo stranke, ki se bodo 24. aprila potegovale za čim več sedežev v državnem zboru?