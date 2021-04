Ali bo sprememba starosti in dobe? Če tega ne bo, potem ne bo reforma

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek je začel peti mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Že šestnajst let drži roko nad eno večjih blagajn v državi, v tem času je bil sogovornik sedmim ministrom za delo. Strinja se z oznako, da je radikalen advokat sistema pokojninskega zavarovanja, ki ga je treba paziti, zato ga skrbijo številni parcialni posegi vanj, ki se vrstijo že nekaj let in se še napovedujejo.